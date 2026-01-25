Meteorologia
Protecció Civil manté l'alerta per fort vent a Tarragona aquest diumenge
Es preveuen ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora
El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per vent aquest diumenge a la demarcació de Tarragona, amb especial incidència al Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat i la Conca de Barberà, on l’avís és moderat, i el Tarragonès i el Baix Penedès, on el risc és alt. Es preveuen ratxes que poden superar els 72 quilòmetres per hora, especialment durant el matí.
En aquest context, Protecció Civil manté activat en fase d’alerta el pla especial per risc de vent (Ventcat), davant la previsió de cops forts de vent que han afectat des de dissabte al vespre diversos punts del litoral i el prelitoral català. Diumenge, el vent de component oest quedarà més restringit al Penedès, mentre que de cara a dilluns podria estendre’s a zones de muntanya.
A més del vent, Protecció Civil també ha decidit mantenir l’alerta del pla especial per nevades (Neucat) per la previsió de neu durant les pròximes hores i al llarg de diumenge, sobretot a l’Alt Empordà. Segons ha informat en un comunicat, l’episodi de neu serà més intens a l’extrem nord-est del país durant la nit, amb una cota al voltant dels 600 metres, tot i que puntualment podria baixar fins als 300 metres, amb gruixos d’uns dos centímetres.
Durant el dia de diumenge, les precipitacions en forma de neu es concentraran principalment a la Vall d’Aran, el Pallars, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell i el Ripollès, on el gruix de neu podria arribar als 10 centímetres a partir dels 900 metres.
La neu acumulada al llarg del cap de setmana ha obligat a tallar diverses carreteres del país, com la B-221 a Montmaneu (Anoia), la GIV-5201 entre Arbúcies i Viladrau, la BV-4031 entre Castellar de n’Hug i Toses, la BV-4241 a Berga, la C-135 entre l’Esquirol i Rupit i Pruit i la BV-4024 a Guardiola de Berguedà.
Pel que fa a les incidències, el telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les 20 hores un total de 1.050 trucades, corresponents a 635 incidents relacionats amb el temporal de neu, vent i pluja a Catalunya. La majoria de les trucades s’han fet des del Solsonès, el Baix Camp, el Moianès, l’Anoia, Osona, el Berguedà i la Cerdanya. En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han atès 256 serveis vinculats amb la pertorbació, entre els quals el rescat de persones atrapades per la neu a la carretera BV-4031, entre Castellar de n’Hug i la Molina.