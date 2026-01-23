METEOROLOGIA
Mapa de neu aquest dissabte a Tarragona: on es podran veure els primers flocs
La cota de neu podria baixar fins als 700–900 metres i afectar diverses comarques de l’interior
Aquest dissabte el temps tornarà a ser protagonista a la demarcació de Tarragona amb un episodi d’inestabilitat que podria portar neu feble a cotes relativament baixes. Segons les previsions del Meteocat i l’Aemet, la cota de neu se situaria al voltant dels 700 a 900 metres, fet que obre la porta a veure flocs, sobretot a zones de l’interior.
Les comarques amb més probabilitat de registrar neu són el Priorat, la Conca de Barberà i punts elevats del Camp de Tarragona, així com algunes àrees del Montsià i l’interior de les Terres de l’Ebre. Durant la matinada i primera hora del matí de dissabte s’esperen pluges febles i irregulars que, amb el descens de temperatures, podrien transformar-se en neu als punts més alts. Les temperatures màximes rondaran els 10 °C i les mínimes se situaran prop dels 5 °C, un context propici per a aquesta barreja de pluja i neu.
L’episodi arriba poques setmanes després de l’última sorpresa blanca, quan diverses zones interiors de la demarcació —i fins i tot municipis com Tarragona o Reus— es van despertar tenyits de blanc. Tot i que aquest dissabte no s’esperen acumulacions destacables, sí que podria repetir-se l’estampa hivernal en alguns indrets.
De cara a diumenge, el temps tendirà a estabilitzar-se parcialment, amb més estones de sol i menys precipitacions, tot i que el fred continuarà i el vent bufarà amb certa intensitat. Mirant cap a l’inici de la setmana vinent, els models apunten a l’arribada de la borrasca Ingrid, que mantindrà un ambient inestable i noves precipitacions a partir de dilluns, especialment al conjunt del territori català.