OCI
Aquests són els millors plans per fer a Tarragona el cap de setmana
Gastronomia, festes majors, fires i cultura popular omplen l’agenda arreu del territori
El cap de setmana arriba carregat de propostes a la demarcació de Tarragona, amb opcions per a tots els gustos i edats. La gastronomia tradicional, les festes populars i les fires d’hivern marquen una agenda on destaca especialment la Gran Festa de la Calçotada de Valls, però també celebracions arrelades com Sant Antoni, festes majors d’hivern i grans cites culturals i lúdiques.
Valls, capital del calçot
Valls viurà aquest diumenge una de les jornades més emblemàtiques del seu calendari amb la celebració de la Gran Festa de la Calçotada, una cita que converteix la ciutat en l’epicentre de la gastronomia catalana i que cada any atrau milers de visitants. Des de primera hora del matí, els carrers s’ompliran d’ambient festiu amb cercaviles, demostracions de cocció de calçots a la brasa i concursos tradicionals com el de cultivadors, el de salsa de la calçotada o el popular concurs de menjar calçots, que se celebrarà al migdia.
Un dels grans reclams serà la degustació popular, que permetrà gaudir d’una autèntica calçotada salsa tradicional, pa, vi i productes del territori. La jornada es completarà amb música en directe, espais per fer carn i llonganissa a la brasa, parades de productes locals i la participació de les colles castelleres Joves Xiquets de Valls i Colla Vella dels Xiquets de Valls. La festa reivindica una tradició amb més d’un segle d’història i marca el moment àlgid de la temporada calçotaire.
Vila-seca tanca la Festa Major de Sant Antoni
Vila-seca afronta el tram final de la Festa Major de Sant Antoni amb un cap de setmana intens que combina música, cultura popular i humor. El programa inclou concerts, diada castellera, activitats familiars, cercabirra i una nit d’humor amb José Corbacho, així com trobades geganteres, teatre i màgia per posar el punt final a les celebracions.
Torredembarra recupera Sant Sebastià
Torredembarra reprèn aquest cap de setmana els actes de Sant Sebastià que es van ajornar per la pluja. Les activitats es concentraran a la plaça de Nelson Mandela, amb passades del seguici popular, jocs infantils, vermut musical i un vespreig gastronòmic amb tapes i música en directe. Diumenge, la programació es completa amb el Campionat de Petanca Sant Sebastià.
La Pobla de Mafumet, humor i música per la Festa Major d’hivern
La Festa Major del Lledó de la Pobla de Mafumet arriba amb una de les grans novetats d’enguany: l’estrena del festival d’humor i circ ‘La Pobla Riu!’. Aquest dissabte s’hi podrà veure el primer espectacle itinerant i, a la nit, el concert de Festa Major amb Miki Núñez. Diumenge, la festa continuarà amb cercaviles, mercadet, vermut popular i activitats familiars.
L’Espluga de Francolí celebra la Fira de Sant Vicenç
L’Espluga de Francolí acull la 460a edició de la Fira de Sant Vicenç, amb un cap de setmana ple de parades, degustacions gastronòmiques, vins i cerveses artesanes, activitats familiars i cultura popular. El programa inclou correfoc, vermuts musicals, propostes literàries i teatre, amb l’espectacle Bona Gent de Quim Masferrer com a cloenda.
La Sénia manté viva la tradició de Sant Antoni
La Sénia celebra Sant Antoni reforçant el vincle amb el món del cavall, amb la incorporació d’una cursa de cavalls com a gran novetat. El cap de setmana també inclou dinars populars, els Tres Tombs, actes religiosos, música tradicional i la benedicció dels animals, en una festa que combina tradició, cultura i participació ciutadana.