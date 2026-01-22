TURISME
Salou reclama una taxa turística "justa" i anuncia que no l'aplicarà al 2026
El consistori critica "la indefensió" dels municipis menors
El govern salouenc va trencar el gel sobre l’increment de les taxes turístiques, que es preveuen aplicar a Catalunya a partir d’aquest pròxim mes d’abril, amb una reclamació de mesures «justes». L’alcalde, Pere Granados, expressava que els municipis menors se senten «indefensos» a causa d’aquestes taxes, esmentant que «no tenen sentit» en les condicions econòmiques imposades per la Generalitat per ajudar al finançament dels consistoris. «No pot ser que segons el municipi canviïn les condicions, hauria de ser per a tots el mateix», lamentava el batlle.
A partir de l’1 d’abril, les localitats catalanes podran regular les seves pròpies taxes, en funció dels allotjaments que tinguin i la seva qualitat. Està previst també que la taxa es dupliqui l’any 2027, afectant encara més els establiments de luxe, tot i que s’establirà una limitació de 4 euros.
Salou serà un dels municipis més afectats per l’alta demanda turística durant períodes d’estiu. «No té sentit que l’IRPF a Salou sigui diferent, a Cambrils d’una altra manera o a Reus una altra», criticava Granados. Per aquest motiu, el consistori salouenc anunciava que «no tenen previst» aplicar la taxa durant el 2026 fins que es trobi una solució.
Tampoc Vila-seca
Per la seva banda, l’Ajuntament de Vila-seca també anunciava la seva abstenció d’aplicar la taxa durant l’any 2026 per motius similars a Salou. Malgrat tot, el consistori vila-secà es mostrava menys crític amb la nova llei i espera que «evolucioni i s’adapti». «Per al 2026 no tenim pensat aplicar el recàrrec municipal, però és una eina que hi és i l’anirem estudiant i implementant», confirmava l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura.
D’acord amb el batlle, el consistori analitzarà «les qüestions estratègiques» que els puguin beneficiar en un futur per «millorar com a destí turístic», centrant-se en la desestacionalització com a principal objectiu. «Gestionarem la taxa amb cura, però no podem renunciar a aquesta eina ni a la font d’ingressos», esmentava Segura.