GASTRONOMIA
Cambrils presenta a Fitur 2026 un ambiciós calendari gastronòmic
L’Ajuntament ha donat a conèixer durant la fira la seva programació gastronòmica anual
Cambrils ha presentat aquest dimecres al recinte ferial de Fitur el seu calendari gastronòmic per al 2026, una programació que reafirma la condició de la vila tarragonina com a capital gastronòmica de la Costa Daurada. Amb una oferta que s’estén durant tot l’any, l’Ajuntament de Cambrils aposta decididament pel turisme culinari com a eix estratègic de desenvolupament i desestacionalització turística.
El calendari presentat inclou 29 esdeveniments que van des de jornades gastronòmiques dedicades a productes locals emblemàtics fins a festivals, concerts, exposicions d’art contemporani gastronòmic i activitats de divulgació. Aquesta diversitat d’activitats reflecteix la voluntat de Cambrils d’oferir experiències culinàries durant els dotze mesos de l’any, consolidant així la seva identitat com a destinació gastronòmica de referència.
Congrés Internacional de Turisme Gastronòmic
Entre els esdeveniments destacats de la programació sobresurt especialment la celebració del 1r Congrés Internacional de Turisme Gastronòmic - IFOODTC 2026, previst per als dies 10 i 11 de novembre. Aquest esdeveniment de caràcter professional reunirà participants de tot el món a Cambrils i se centrarà en l’anàlisi i desenvolupament de les experiències gastronòmiques com a motor turístic.
La conferència internacional posicionarà Cambrils com a epicentre mundial de la reflexió sobre turisme gastronòmic durant dos dies, amb la participació d’experts d’arreu del planeta que debatran sobre les tendències, reptes i oportunitats d’aquest segment turístic en expansió. La iniciativa suposa un salt qualitatiu important per a la vila, que passa de ser destinació gastronòmica a convertir-se també en centre de pensament i innovació en aquest àmbit.
Cambrils Galera Challenge
L’altre gran protagonista del calendari és el Cambrils Galera Challenge, un concurs de cuina creativa professional que reuneix xefs de primer nivell, talent emergent i agents clau del sector gastronòmic per posar en valor un producte únic del territori: la galera de Cambrils. Aquest crustaci, també conegut com a cigala de Cambrils, és un dels productes més preuats de la llotja cambrilenca i un autèntic emblema de la gastronomia local.
El concurs, impulsat pel Patronat Municipal de Turisme de Cambrils i el Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, compta amb la col·laboració de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Tarragona i l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils, i amb el suport de la Confraria de Pescadors i la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Es tracta d’un esdeveniment amb un fort component mediàtic i professional, pensat per projectar internacionalment tant el producte com la destinació.
El Cambrils Galera Challenge Repsol - Professionals tindrà lloc el 23 de febrer al Parc Samà de Cambrils. La competició està oberta a cuineres i cuiners professionals de tot el món, que hauran de presentar un dossier tècnic amb recepta, escandall, fotografia i relat del plat abans del 2 de febrer. Un jurat tècnic seleccionarà set finalistes de manera anònima, que s’uniran a un vuitè participant: el guanyador del concurs d’alumnes de l’EHTC que se celebrarà el 20 de febrer. Els vuit finalistes disposaran de dues hores de cuina i 15 minuts d’emplatat per elaborar una proposta en la qual la galera sigui la protagonista. Un jurat format per xefs de prestigi i presidit pel xef Eduard Xatruch (Gaudir, Barcelona) degustarà les propostes per decidir els guanyadors.
Un altre dels grans esdeveniments del calendari és el Festival del Vi i la Gastronomia «Cambrils Entrada al País del Vi», que del 8 al 12 d’octubre celebrarà la seva 16ena edició. Aquest esdeveniment enogastronòmic, ja consolidat com a referència a la província de Tarragona, reuneix cellers del Priorat, restaurants de Cambrils i un mercat d’artesans al Parc del Pescador. El festival vindrà precedit per unes jornades específiques del 28 de setembre al 12 d’octubre on es potenciarà la germanor entre els cellers del Priorat i els restaurants de Cambrils, una aliança entre mar i muntanya que reflecteix la riquesa gastronòmica del territori.
Productes de proximitat i tradició marinera
El calendari gastronòmic de Cambrils posa en valor els productes locals i la tradició marinera de la vila. Destaquen especialment les Jornades Gastronòmiques de la Galera i la Cuina Marinera (del 8 de febrer a l’11 de març), que inclouen la celebració de la popular Galerada del 8 de febrer, on es degusten fideus amb galeres acompanyats d’actuació musical.
La carxofa, un altre dels productes estrella del territori, serà protagonista de les seves pròpies jornades del 13 al 29 de març amb «Encarxofa’t», que culminaran amb un tast popular a la Rambla el 22 de març. El romesco, salsa emblemàtica de la tradició marinera de Cambrils, també comptarà amb jornades específiques del 2 al 17 de maig, amb activitats com «Romesco al Passeig» i «Romesco al Port». L’oli nou d’oliva verge extra de la Cooperativa Agrícola de Cambrils serà objecte de les XIII Jornades Gastronòmiques del 30 d’octubre al 15 de novembre, que inclouran l’OleoTour Cambrils, visites guiades entre oliveres per conèixer tot el procés de producció de l’oli.
Festival BOCA i activitats durant tot l’any
La marca BOCA, segell de qualitat gastronòmica de Cambrils, tindrà el seu propi festival del 5 al 7 de juny al Parc del Pinaret, un esdeveniment divulgatiu dedicat a posar en valor el producte local. Aquesta iniciativa complementarà el Tastum Cambrils, la ruta gastronòmica setmanal que ofereix platillos i copes a 6 euros tots els dijous de l’any (excepte juliol i agost) en els establiments de la vila.
La programació inclou també les Jornades Mar i Muntanya que uneixen la cuina de Cambrils i la Vall d’Aran (11-19 d’abril), la Festa Marinera del 25 i 26 d’abril, les visites guiades a la Confraria de Pescadors durant l’estiu, i el Mercadet Setmanal amb productors del territori cada dimecres. Amb aquesta programació, Cambrils demostra que la gastronomia no és només un recurs turístic, sinó un element vertebrador de la identitat i l’activitat econòmica de la vila, capaç d’atraure visitants els dotze mesos de l’any i de situar la destinació en el mapa internacional del turisme gastronòmic.