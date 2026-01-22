Diari Més
última hora

Tres ferits lleus en xocar un tren contra una grua a Cartagena

MOBILITAT

Adif manté limitacions de 230 km/h en sis punts de la línia de l'AVE que passa per Tarragona

L'operador diu que està rebent «noves denúncies de punts on se senten vibracions»

Imatge d'arxiu d'un tren AVE.

Imatge d'arxiu d'un tren AVE.Cedida

Publicat per
Redacció ACN

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els maquinistes estan fent a Adif «noves denúncies de punts on se senten vibracions» en les línies d'alta velocitat, segons han informat fonts de la companyia, cosa que pot obligar a afegir noves limitacions de velocitat. En tot cas, per ara Adif manté sis limitacions temporals de velocitat (LTV) en la línia de l'AVE entre Madrid i Barcelona que obliguen els combois a circular a un màxim de 230km/h. Aquesta línia és al que passa pel Camp de Tarragona.

En canvi, s'han aixecat les que hi havia vigents dimecres, i que limitaven la velocitat a 160km/h en el tram comprès entre Madrid i Saragossa, entre els punts quilomètrics 100 i 178. Les limitacions que es mantenen són, a la via 1 en els punts quilomètrics 27+160, 138+600 i 170+950, i en la via 2, en els punts 283+830, 143+760 i 50+880.

Adif també manté quatre LTV a 160km/h i cinc a 200 km/h entre Madrid i València.

tracking