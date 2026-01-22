MOBILITAT
Adif manté limitacions de 230 km/h en sis punts de la línia de l'AVE que passa per Tarragona
L'operador diu que està rebent «noves denúncies de punts on se senten vibracions»
Els maquinistes estan fent a Adif «noves denúncies de punts on se senten vibracions» en les línies d'alta velocitat, segons han informat fonts de la companyia, cosa que pot obligar a afegir noves limitacions de velocitat. En tot cas, per ara Adif manté sis limitacions temporals de velocitat (LTV) en la línia de l'AVE entre Madrid i Barcelona que obliguen els combois a circular a un màxim de 230km/h. Aquesta línia és al que passa pel Camp de Tarragona.
En canvi, s'han aixecat les que hi havia vigents dimecres, i que limitaven la velocitat a 160km/h en el tram comprès entre Madrid i Saragossa, entre els punts quilomètrics 100 i 178. Les limitacions que es mantenen són, a la via 1 en els punts quilomètrics 27+160, 138+600 i 170+950, i en la via 2, en els punts 283+830, 143+760 i 50+880.
Adif també manté quatre LTV a 160km/h i cinc a 200 km/h entre Madrid i València.