SOCIETAT
PortAventura presenta les novetats del 2026 al Fitur
Ampliacions, noves atraccions i experiències familiars marquen l’any vinent del parc tarragoní
El parc temàtic PortAventura, de Tarragona, ha aprofitat el Fitur 2026 a Madrid per donar a conèixer les seves novetats per al proper any. La jornada ha estat marcada també pels dos minuts de silenci en record de les víctimes dels accidents ferroviaris recents, que han aturat momentàniament l’activitat al saló.
Malgrat el context solemne, PortAventura aposta per un 2026 amb innovació i diversió per a totes les edats. Entre les principals novetats destaca Coral Bay, una nova àrea amb una water coaster «única a Europa», així com la zona de piscines amb obstacles, que reforçarà el Caribe Aquatic Park com un dels millors parcs aquàtics del continent, segons el director general Fernando Aldecoa.
També s’ha presentat l’experiència Macamano Jungle, un recorregut amb ponts penjants i espais secrets pensat per a nens i famílies a l’entorn de Polinèsia, i la renovació del Dragon Khan, considerada el plat fort de la temporada.