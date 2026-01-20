METEOROLOGIA
Mapa de pluja: la llevantada manté en alerta el sud de Tarragona
El temporal deixa pluges persistents, acumulacions importants i fort onatge, amb especial incidència a les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona
La demarcació de Tarragona encara aquest dimarts a la tarda el moment més intens de l’episodi de llevantada que va començar dilluns. Després d’un primer dia marcat per l’augment progressiu de la pluja i del temporal marítim, el temps advers s’ha consolidat avui amb precipitacions persistents, episodis puntualment forts i un seguiment constant de rius i rieres.
L’alcalde de Cunit ha compartit aquest dimarts al matí diversos vídeos a la xarxa social X on es pot veure l’impacte de la llevantada al municipi, amb fort onatge i un mar especialment alterat.
Durant dilluns, la llevantada va començar a fer-se notar especialment al vespre i a la nit, amb avisos per pluja intensa al Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, on es podien superar els 20 mm en només 30 minuts. El temporal marítim també va guanyar força a la costa, fet que va portar Protecció Civil a mantenir activats els plans INUNCAT i NEUCAT en fase d’alerta.
Avui dimarts, però, el focus se situa sobretot al sud de la demarcació. Segons el Meteocat, comarques com el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Priorat i el Baix Camp poden acumular més de 100 mm de pluja en 24 hores, amb precipitació continuada al llarg del dia i intensitat puntualment destacable durant la tarda. Davant d’aquest escenari, Protecció Civil i l’Agència Catalana de l’Aigua mantenen un control estricte dels cabals per prevenir possibles crescudes sobtades.
El temporal marítim continua afectant tota la costa catalana i torna a tenir una incidència especial al litoral tarragoní, amb mala mar, ratxes de vent i visibilitat reduïda. Les autoritats insisteixen a limitar la mobilitat innecessària, evitar activitats a l’exterior i extremar la precaució prop de zones inundables, rieres i rius.
Les previsions indiquen que la situació no començarà a millorar fins al vespre d’aquest dimarts, quan la llevantada aniria perdent força de manera progressiva. Fins aleshores, es demana màxima prudència a la població.