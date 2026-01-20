POLÍTICA
Noemí Llauradó veu amb bons ulls que Cunit voti si vol continuar a Tarragona
La presidenta defensa la feina de la Diputació al Baix Penedès
El debat sobre el futur de Cunit continua. Després que l’alcalde del municipi, Jaume Casañas, expressés que es planteja abandonar la província de Tarragona i integrar-se a Barcelona, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, va adreçar ahir la situació. «Respectem els plantejaments del batlle. Ara bé, creiem que treballem i invertim recursos al Baix Penedès per intentar millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans», va exposar.
Un dels exemples que va mencionar és la mobilitat. «Treballem junts molt a gust i hem establert una taula per abordar la problemàtica. No sé si a la Diputació de Barcelona disposarien d’això», va dir Llauradó. La presidenta entén els arguments exposats per Casañas sobre la falta d’inversió al territori. «Tots els habitants del sud del país tenim aquesta sensació. Però crec que no és culpa de la Diputació, sinó de les grans administracions públiques com la Generalitat i l’Estat», va exposar. En aquest sentit, Llauradó va comparar els pressupostos dels dos organismes supramunicipals. «El nostre pressupost és d’uns 200 milions d’euros. La de Barcelona té uns comptes de mil milions d’euros. Els números són els que són. Però a Barcelona també són més a repartir. Nosaltres el que podem fer és fer de lobby», va expressar.
A favor dels referèndums
Amb tot, la presidenta de la Diputació de Tarragona veu amb bons ulls que s’acabi decidint mitjançant un referèndum. «Sempre a favor de votar», va concloure. Cunit, de prop de 16.000 habitants, limita amb Cubelles (Garraf) u pertany a l’àrea sanitària del Garraf i el seu hospital de referència és el Sant Camil de Sant Pere de Ribes. L’alcalde creu que el futur del municipi passa pel Garraf, que els ciutadans es senten més barcelonins que tarragonins i considera que el canvi de Diputació podria treure Cunit de «l’oblit». Així tot, caldrà veure com evoluciona la situació enguany i si l'Ajuntament accelera per celebrar una consulta ciutadana.