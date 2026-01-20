TURISME
Llum verda a les noves guinguetes de Cambrils: Hi ha dubtes sobre si arribaran per Setmana Santa
El consistori aprova la seva construcció, però no assegura que s'enllesteixin per Setmana Santa
L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat definitivament el projecte que ha de donar forma a les futures 19 guinguetes del municipi. Malgrat tot, des del departament d’Obra Pública asseguren que els terminis seran «justos» per arribar a l’inici de la temporada turística a partir del 29 de març, és a dir, Setmana Santa. La proposta preveia un període d’execució de tres mesos, però encara resta la licitació i adjudicació del projecte, que continua a contrarellotge per estrenar-se en el període previst. L’aprovació inicial es va dur a terme el setembre del 2025, però la tardança de gairebé sis mesos podria complicar la seva arribada a temps.
Des del consistori, s’espera que la licitació sigui «ràpida» per dur a terme les noves edificacions, que hauran de substituir les actuals. L’objectiu era millorar i modernitzar les instal·lacions, a més d’abastir a gairebé totes les platges de la localitat de negocis de restauració costaners per fomentar el turisme.
Des del departament d’Obra Pública ja es va advertir d’aquesta possibilitat i preveuen complir amb els terminis, tot i que fins a l’adjudicació definitiva es mantindran els dubtes. El projecte porta aturat des del 2021 i es desencallarà després de l’aprovació definitiva del consistori. Fa cinc anys, la proposta presentada contemplava un lot de 21 guinguetes, però durant el procés d’adjudicació el projecte es va acabar suspenent. Ara, es preveu la construcció de dues estructures menys i en un termini de temps que tindrà la necessitat de ser inferior.
Des de zero
El nou projecte preveu la construcció d'estructures «més modernes» i amb instal·lacions millorades. La distribució prevista estableix la situació de cinc guinguetes a Vila-Fortuny, tres a la platja l’Ardiaca i tres a la Llosa, quatre a la platja de la Reguera, dos a la zona de l’Esquirol i dos més entre la platja del Calvet i la platja d’Horta de Santa Maria. Un projecte que, pràcticament, contemplarà la implementació d’establiments a totes les platges del municipi, prescindint de les de Sant Pere i la Riera.
Les noves guinguetes se situaran en l’espai de les actuals o molt pròximes en aquests, respectant els criteris mediambientals de la llei de costes. Contemplaran cinc tipus de guingueta, d’acord amb les condicions aprovades, per adaptar-se a l’entorn i les necessitats de cada punt d’instal·lació i permetent la personalització del recinte per «diferenciar-se entre elles», segons «les característiques de cada platja».