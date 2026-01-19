SOCIETAT
Tarragona es bolca amb les víctimes del greu accident ferroviari d'Adamuz
Municipis del Camp de Tarragona han convocat un minut de silenci per mostrar el seu suport a les víctimes i familiars
Diversos municipis del Camp de Tarragona han mostrat aquest migdia el seu suport i solidaritat amb les víctimes del greu accident ferroviari registrat ahir a Adamuz, a la província de Còrdova, mitjançant un minut de silenci convocat davant dels respectius ajuntaments.
Tarragona s’ha sumat avui al dol pel greu accident ferroviari que va tenir lloc ahir a Adamuz, Còrdova, amb un minut de silenci a les 12 h davant del Palau Municipal. L’acte ha servit per expressar la solidaritat amb les víctimes, els familiars i totes les persones afectades.
A Cambrils, l’Ajuntament ha convocat també un minut de silenci a la porta del consistori, amb l’alcalde Oliver Klein i regidors i regidores del consistori, llegint un manifest per fer arribar el condol i reconèixer la tasca dels serveis sanitaris i d’emergències. Klein ha conclòs l’acte destacant que «aquest minut de silenci sigui un gest de respecte, de record i de compromís col·lectiu amb la vida, la solidaritat i la memòria de les víctimes».
A Vila-seca, l’alcalde Pere Segura i diversos regidors i tècnics municipals han acompanyat els veïns i veïnes que han participat en el minut de silenci convocat per mostrar suport a les víctimes i les seves famílies.
En el cas de Salou, l’Ajuntament ha guardat un minut de silenci en record de les víctimes de l’accident, sumant-se així a la condemna i el suport dels municipis del Camp de Tarragona.