METEOROLOGIA
Mapa de pluja: els municipis de Tarragona en alerta per la llevantada Harry
El temporal s’intensifica aquest dilluns a la tarda i mantindrà en alerta diverses comarques tarragonines durant tot dimarts
La demarcació de Tarragona afronta una tarda de dilluns marcada per l’inici d’un episodi de llevantada que anirà guanyant intensitat amb el pas de les hores. A partir d’aquest vespre i durant tota la jornada de dimarts, el temporal deixarà pluja persistent, episodis d’intensitat destacable i un fort onatge a la costa, una situació que ha portat Protecció Civil a mantenir activats els plans INUNCAT i NEUCAT en fase d’alerta.
A partir d'avui a la tarda, la costa de Tarragona també es veurà afectada per un fort temporal marítim. Al Baix Ebre i al Montsià el perill serà alt, mentre que a la resta del litoral tarragoní es mantindrà en nivell moderat.
Protecció Civil alerta d’onades que poden superar els quatre metres i ha enviat avisos als municipis costaners demanant evitar espigons, esculleres i passejos marítims, així com respectar els tancaments preventius.
Segons les previsions, a partir d’aquesta nit i fins a la matinada de dimarts, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès podran registrar episodis de pluja intensa, amb la possibilitat de superar els 20 mm en només 30 minuts. El nivell de perill és moderat, però es demana extremar la precaució, especialment en zones urbanes i punts baixos.
Dimarts, l’episodi d’acumulació de pluja s’estendrà a més comarques del sud del país. Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Priorat i Baix Camp podrien superar els 100 mm en 24 hores, segons el Meteocat, amb pluges persistents al llarg del dia i intensitat puntualment forta.
Protecció Civil i l’Agència Catalana de l’Aigua mantenen el seguiment dels cabals de rius i rieres per prevenir crescudes sobtades. A més, el temporal marítim continuarà afectant tota la costa catalana, amb especial incidència novament al sud de la demarcació.
Protecció Civil demana limitar la mobilitat innecessària, evitar activitats a l’exterior i extremar la vigilància prop de rius, rieres i zones inundables, ja que la llevantada pot provocar crescudes sobtades. El Meteocat també alerta de mala visibilitat, ratxes de vent fortes al litoral i un episodi de precipitació persistent que no començarà a remetre fins al vespre de dimarts.