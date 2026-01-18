Meteorologia
El temporal dona una treva després de deixar fins a 100 litres al Camp de Tarragona
El 112 rep una quarantena de trucades per incidències de trànsit, inundacions i acumulacions d’aigua
El temporal de pluja i neu ha donat una treva en les últimes hores amb registres màxims d'entre 15 i 20 litres. Destaquen els 23 litres de Bellvei, els 19,8 litres de Sant Quirze del Vallès, els 17,9 litres d'Anglès, els 17,1 litres del Montmell, els 16,8 litres de Banyeres del Penedès o els 15,3 litres de Sant Llorenç Savall, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Meteoclimatic.
En paral·lel, la nevada també ha afluixat momentàniament, però es mantenen dues carreteres tallades per la neu (l'accés a l'estació d'esquí de Port Ainé i la BV-4024 al coll de Pal) i en una dotzena es necessiten cadenes, com l'N-260 al port del Cantó i a la collada de Toses o a la C-28 al port de la Bonaigua.Igualment, calen equipaments especials a la BV-4031 al coll de la Creueta; a l'L-500, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí; a l'L-501, a Boí; a l'L-510 a Alins; a la BV-4243 per accedir als Rasos de Peguera; a la C-563 al coll de Josa, entre Gósol i Tuixén; a la C-142b d'accés al pla de Beret; i a la GI-400 al tram final de la collada de Toses, a Alp (Cerdanya), segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
Més de 450 trucades al telèfon d'emergències 112
Protecció Civil informa que durant la nit i matinada d'aquest diumenge no s'ha produït cap superació de llindar de pluja i que el telèfon d'emergències 112 ha rebut 466 trucades relacionades amb aquest episodi de pluja i neu fins a les 07.00 hores d'aquest matí.
La majoria són per incidències de trànsit, com obstacles a les carreteres, presència de neu o gel, i també per inundacions de baixos. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat van rebre de les 08.00 fins a les 18.00 hores d'ahir dissabte 139 avisos, sobretot per esllavissades i acumulacions d'aigua. El Camp de Tarragona, amb 40, i Ponent, amb 42, és on es van concentrar el gruix de trucades.
Entre 70 i 100 litres al Camp de Tarragona, la Conca de Barberà i les muntanyes de Prades
El temporal va afectar especialment ahir dissabte les comarques del Camp de Tarragona, la Conca de Barberà, les muntanyes de Prades i les cotes altes del Pirineu Occidental, amb registres de precipitació d'entre 70 i 100 litres. Sobresurten els 110 litres de la Riba, els 97 litres de Montblanc, els 94 litres de Constantí, els 91,2 litres de Cornudella de Montsant, els 86,2 litres de Prades o els 78,8 litres de Tarragona-Complex Educatiu. En algunes estacions de Ponent, el Prepirineu occidental, la Conca de Barberà i el Baix Camp no hi plovia tant en un dia des del 22 d'octubre del 2019, segons ha detallat l'SMC.
Per sobre dels 2.000 metres, la nevada de les últimes 48 hores ha estat molt abundant i generosa amb màxims de fins a 80 centímetres de neu nova a la cota 2.500 de Boí, 63 centímetres a Lac Redon, 59 centímetres a Espot, 44 centímetres a Cadí-Nord/Prat d'Aguiló i 40 centímetres a la Bonaigua. La cota de neu ha voltat els 1.500 metres al Pirineu oriental, però ha nevat fins al fons d'algunes valls a l'occidental com al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça.