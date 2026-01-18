Meteorologia
Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran afectats per la llevantada Harry
Protecció Civil demana extremar la prudència i alerta també de fort onatge
Tarragona es prepara a l’arribada d’una llevantada «de llibre» que colpejarà Catalunya aquest dilluns i dimarts, segons ha informat avui Protecció Civil després de la reunió del Comitè Tècnic d’aquest matí per valorar les noves previsions meteorològiques.
Es preveu que la llevantada porti precipitacions intenses i continuades sobretot al nord-est de Catalunya, així con un temporal marítim molt dur. Per aquest motiu s'ha decidit mantenir els plans Inuncat i Neucat en fase d'alerta en diversos municipis del territori.
Pel que fa a avisos d’intensitat de pluja, per avui no n’hi ha, tot i que al final del dia d’avui i fins dilluns hi ha la possibilitat baixa de superar el llindar de més de 20l/m2 en 30 minuts a l’Empordà i al litoral de Tarragona.
A més, els gestors de les conques internes (ACA) i també de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i del Xúquer estan fent seguiment dels cabals dels rius, tot i que de moment no s’han hagut de fer avisos de risc.
Dilluns les comarques tarragonines que es veuran afectades per la pluja seran el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès. El perill màxim previst d'1 sobre 6, és a dir, moderat. Segons el Meteocat es pot superar un llindar de 20 mm en 30 minut. L'avís s'activarà a mitjanit i finalitzarà a les 6 de la matinada.
Dilluns a la tarda, a partir de les 18 h, la costa tarragonina es veurà afectada també per fort onatge. Al Baix Ebre i el Montsià es nivell de perill és alt, mentre que a la resta de la demarcació es mantindrà moderat.
Dimarts les comarques tarragonines que es veuran afectades per l'acumulació de pluja seran el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Baix Camp. El perill màxim previst és moderat. Segons el Meteocat es pot superar un llindar de 100 mm en 24 minut.
La costa tornarà a estar afectada per fort onatge. Concretament, al Baix Ebre i el Montsià s'activarà un avís per perill alt, mentre que a la resta de la demarcació no se superarà el grau moderat.