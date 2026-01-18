Recerca
Un estudi de la URV analitza com el canvi climàtic pot impactar l'activitat castellera
L'article parteix parteix de la constatació que l’augment de la temperatura atribuït a l’activitat humana incrementa la probabilitat que episodis de calor intensa coincideixin amb diades
L’augment de les temperatures, els episodis de calor extrema o els canvis en les condicions ambientals poden incidir en la pràctica castellera. Aquesta premissa és la que aborda el nou tema del projecte Castells de ciència, que impulsa la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV amb el suport de Repsol.
El tema analitza la relació entre el món casteller i diferents disciplines científiques i ho fa a partir d’un article divulgatiu sobre els efectes que aquests factors tenen en les actuacions castelleres, un cartell il·lustrat i un vídeo amb animacions que expliquen què és l’illa de calor urbana.
L’article, titulat Reptes del fet casteller davant del canvi climàtic, parteix de la constatació que l’augment de la temperatura atribuït a l’activitat humana incrementa la probabilitat que episodis de calor intensa coincideixin amb diades castelleres.
Aquest fet planteja nous reptes per a una activitat que se celebra majoritàriament a l’aire lliure i que concentra les seves cites principals entre els mesos de juny i setembre, tot i que el calendari actual s’ha ampliat de febrer a novembre.
El contingut de l’article es basa en un estudi impulsat pel Departament de Geografia de la URV en el marc de la Càtedra URV per a l’Estudi del Fet Casteller, que analitza l’impacte del canvi climàtic en la pràctica castellera. L’anàlisi del registre històric de dades meteorològiques (1951–2023) confirma una tendència sostinguda d’augment de temperatures durant les diades d’estiu, amb increments d’entre 0,3 i 0,4 graus per dècada en municipis com Valls, Tarragona o Vilafranca del Penedès, així com un augment dels episodis amb índexs de calor de «precaució» i «precaució màxima».
Per disposar de dades de primera mà, l’equip investigador va instal·lar sensors de temperatura i humitat a diverses places castelleres durant els anys 2024 i 2025. Les mesures indiquen que en la majoria de diades analitzades se superen els 30 graus, amb diferències significatives entre zones al sol i a l’ombra i temperatures més elevades a les places que a l’entorn rural proper, un efecte atribuït a la illa de calor urbana.
L’estudi incorpora també la percepció de castelleres i castellers obtingudes a partir de tallers participatius amb 109 persones de 10 colles, que situen el rang òptim de temperatura entre els 18 i els 25 graus i estableixen els 35 graus com un llindar extrem per garantir la seguretat.
A partir del conjunt de dades recollides, els investigadors proposen mesures d’adaptació relacionades amb horaris, durada de les diades, espais, hidratació, vestimenta i dotació sanitària, amb accions com generar ombres, garantir aigua fresca o ajustar horaris i durades.
Castells de ciència és un projecte de divulgació científica de la URV que connecta la recerca que es fa a la Universitat amb el fet casteller, reconegut com a patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El projecte compta amb el suport de Repsol des dels seus inicis, reafirmant el compromís de la companyia amb la cultura, la ciència i el territori.
El projecte va néixer l’any 2022 amb l’objectiu de fer divulgació científica des de diferents disciplines amb els castells com a element vertebrador. Des de llavors fins ara s’ha parlat sobre castells des de les disciplines d’antropologia, química, literatura, física, arquitectura, sociologia, nutrició, història, geografia, psicologia, matemàtiques, infermeria i filologia catalana.