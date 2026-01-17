Societat
El temporal de pluja i neu ja suma registres d'entre 40 i 60 litres al Camp de Tarragona
Les cadenes són obligatòries a una quinzena de carreteres, principalment al Pirineu Occidental
El temporal de pluja i neu ha entrat amb puntualitat aquest dissabte per l'oest de Catalunya i ja suma registres d'entre 30 i 60 litres en punts del Camp de Tarragona. A les 9.00 hores, destaquen els 63,4 litres de Constantí (21,1 caiguts en només 30 minuts), els 62,2 litres de Montblanc, els 49,2 litres de Tarragona o els 40 litres de Cornudella de Montsant, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic i Meteoclimatic. En paral·lel, la nevada també és intensa i les cadenes són obligatòries a una quinzena de carreteres, principalment al Pirineu Occidental. Calen equipaments especials a l'N-230 al túnel de Vielha, a la C-28 al port de la Bonaigua i a l'N-260 al port del Cantó.
També es necessiten cadenes a l'N-260 al coll de la Creu de Perves -entre Sarroca de Bellera i el pont de Suert-; a la BV-4031 al coll de la Creueta; a l'L-500, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí; a la C-563 al coll de Josa, entre Gósol i Tuixén; a la C-462 al coll de Port, entre la Coma i la Pedra i Tuixén; i a la C-142b d'accés al pla de Beret, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Finalment, els equipaments especials són obligatoris en altres carreteres com l'L-501 a Boí; l'L-510 a Alins; l'L-504 a Lladorre; la C-147 a Alt Àneu; l'N-141 al coll de Portilló; i a la GI-400 i l'N-260 al tram superior de la collada de Toses, a Alp (Cerdanya).
Protecció Civil de la Generalitat ha activat en alerta els plans Inuncat i Neucat davant la previsió de pluges fortes aquest cap setmana a moltes comarques catalanes (més de 100 litres al Camp de Tarragona i en punts del Pirineu i Prepirineu) i una nevada intensa per sobre dels 1.000 metres. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil fa una crida a la prudència, a informar-se de les prediccions meteorològiques i de l'estat de la xarxa viària abans de fer desplaçaments. A més, el perill d'allaus també s'ha incrementat, per la qual cosa cal extremar les precaucions a muntanya el cap de setmana i evitar posar-se en perill.
Més de 100 litres en 24 hores a una desena de comarques
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha incrementat la probabilitat que l'acumulació de pluja superi el llindar dels 100 litres en 24 hores a diverses comarques sobretot del Pirineu i Prepirineu (Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Solsonès, Berguedà i Ripollès) i també de Tarragona (Conca de Barberà, Priorat, Alt Camp i Baix Camp). Al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, la precipitació més abundant s'assolirà a cotes elevades. A més, també hi ha avisos per intensitat de pluja en què es poden superar els 20 litres en 30 minuts a gairebé a tota la meitat sud de Catalunya, amb especial atenció al litoral i prelitoral de Tarragona. A la tarda i nit les precipitacions més intenses es desplaçarien al litoral i prelitoral central i nord.
Les pluges intenses i continuades poden fer incrementar el cabal d'alguns rius i rieres, i ja s'han començat a fer maniobres per desembassar alguns pantans de les conques internes. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifica la vigilància per la possibilitat de crescudes sobtades a barrancs/cursos menors a la conca de l'Ebre, des del Pirineu fins al Delta.
D'altra banda, l'onatge també serà destacat sobretot a partir de dissabte al vespre a l'Alt Empordà, i es mantindrà tot diumenge amb onades de més de 2,5 metres a l'Alt i Baix Empordà. La direcció d'onatge predominant serà de l'est, amb notable mar de fons i ratxes fortes de vent de llevant. L'episodi està previst que s'intensificarà dimarts i s'allargui fins dimecres.
Nevada molt generosa per sobre dels 1.000 metres
Finalment, també es preveu una nevada molt generosa aquest cap de setmana per sobre dels 1.000 metres, especialment al vessant sud del Pirineu Occidental, amb acumulacions de més de 40 centímetres de neu nova a partir dels 2.000 metres. Protecció Civil recomana anar molt amb compte amb els desplaçaments per aquestes zones, i portar el vehicle amb el dipòsit ple, roba d'abrigar, cadenes i aigua. El perill d'allaus aquest dissabte no implica l'activació del pla Allaucat, però es recomana extremar les precaucions sobretot fora de les zones de pistes no controlades. El perill és marcat a gairebé a tots els sectors per sobre dels 2.200 metres, i moderat per sota d'aquesta cota.