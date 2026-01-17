Economia
Red Eléctrica vol substituir la MAT entre Aragó i Tarragona per una de més potent
Els afectats presentaran al·legacions, però la plataforma contrària lamenta "l'ambivalència" d'administracions locals
Red Eléctrica ja ha demanat formalment al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i al Departament de Territori l'autorització per construir una nova línia aèria de molta alta tensió entre Escatrón (Saragossa, Aragó) i fins a la Secuita. La MAT passarà per una nova subestació elèctrica denominada els Aubals a García (Ribera d'Ebre), la de la Selva del Camp (Baix Camp) i la del Francolí, que s'està construint al límit del terme municipal de Vilallonga del Camp (Tarragonès) i que ha de servir per descarbonitzar la indústria química.
Majoritàriament, la línia transcorrerà pel mateix traçat que l'actual (dels anys 70), que es desmantellarà posteriorment. Tot i això, en alguns trams la infraestructura es desviarà. Per exemple, la línia actual no passa ni per Marçà (Priorat), ni per Alforja (Baix Camp), mentre que la nova sí que ocuparà aquests dos termes municipals. La línia tindrà un traçat de 180 quilòmetres no lineals i hi ha més de 1.300 propietaris afectats, sobretot finques agrícoles, algunes en explotació i d'altres abandonades.
Impacte sobre el territori
Arran d'aquest projecte, diversos veïns afectats han creat la Plataforma No a la MAT Aragó, Catalunya. El seu portaveu, Axel Baiget, explica a l'ACN que la línia tindrà un "gran impacte sobre el territori i la pagesia". Des de l'entitat apunten que no es tracta d'una "renovació", sinó que són "dos projectes molt diferents", ja que es multiplica per tres la potència actual. "Implica un impacte al territori molt més gran a nivell de salut, de pagesia i de medi ambient", adverteix.
En la mateixa línia, l'alcalde de l'Aleixar (Baix Camp), Josep Biosca, no veu necessari el "sobredimensionament" de la línia actual i creu que la "majoria" de pobles tindran un "impacte negatiu". En declaracions a l'ACN, Biosca destaca també l'afectació al turisme cultural i el patrimoni natural, i a nombroses finques agrícoles que estan en funcionament.
Des de la DO Terra Alta també s'oposen a la MAT. Consideren que "incrementa una càrrega territorial que ja és excessiva" a la comarca. Apunten que els viticultors estan "preocupats" perquè "veuen amenaçada la continuïtat de les seves explotacions i la integritat del mosaic agrari que defineix la comarca". Per tot, la DO exigeix que s'aturi la tramitació de l'actual projecte i es "revisi" el seu plantejament, "obrint un procés de diàleg amb el territori".
"Ambivalència" dels municipis afectats
La Plataforma mostra preocupació davant "l'ambivalència" d'algunes administracions locals a l'hora de fer front contra el projecte. Baiget recorda que l'any 2022 els ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Tarragona van fer front comú "oposant-se" a les línies promogudes per l'empresa Forestalia. Ara, en canvi, el portaveu assegura que no hi ha aquell "suport unànime".
"Tenim una ambivalència, no ens diuen ni un 'sí' ni un 'no'", comenta Baiget mentre fa una crida a la "mobilització social" perquè els representats públics es "vegin obligats a posicionar-se". "I que ho facin pel 'no'", reclama. L'alcalde de l'Aleixar també observa que hi ha "consens social" en contra del projecte, i demana "consens polític" més enllà de "l'interès econòmic" d'alguns municipis.
Un dels pobles per on travessa la MAT és la Selva del Camp. L'alcalde Enric Roberto afirma a l'ACN que estan "a favor" de "l'electrificació". Des de l'equip de govern no s'oposen a la línia perquè "la societat cada vegada demana més energia", diu Roberto. Tot i això, apunta que el "debat" és "com es genera aquesta electricitat i d'on la portem".
Biosca és més contundent i li sembla un "disbarat" que es porti l'energia "de tan lluny". A més, assenyala que l'any 2027 ha d'entrar en vigor el PLATER (Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya) que ha de servir per produir "energia de proximitat". Des de la Plataforma afirmen que l'electricitat d'aquesta MAT serà per abastir el complex petroquímic de Tarragona i "descarbonitzar" la indústria.
Al·legacions
Des d'aquesta setmana els dos projectes s'han publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), hi ha 30 dies hàbils per presentar al·legacions. Des de la plataforma estan treballant amb altres entitats com Unió de Pagesos per fer aquestes al·legacions.
Els municipis afectats també estan mirant de posar-se d'acord per presentar unes al·legacions conjuntes a través del Consell Comarcal del Baix Camp. Al batlle selvatà li preocupa "l'impacte visual" que tindrà la nova MAT i creu que cal mirar "amb molt més detall" el traçat per on passarà perquè "no afecti a ningú, siguin pagesos, habitatges o al paisatge".