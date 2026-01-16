MÚSICA
Un viatge musical cap a l’origen
Sílvia Tomàs, cantautora establerta a Vilaplana, presenta el seu últim treball, ‘Paraíso perdido’ en tres concerts gratuïts a Reus, Tarragona i Montferri
Aquest mes de gener la cantautora Sílvia Tomàs presenta Paraíso perdido, un treball que la mateixa autora defineix com «un projecte artístic» que vol convidar a la mirada introspectiva i, a la vegada, qüestionar el rumb de la humanitat a través de la música.
Ho farà amb tres concerts gratuïts, que compten amb el suport de la Diputació de Tarragona, i que oferirà al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri el 18 de gener; a l’Espai Jove Kesse de Tarragona el 23 de gener i al Castell del Cambrer de Reus el 30 de gener.
«Tornar al paradís perdut és reconnectar amb la part lluminosa de nosaltres mateixos, amb la humilitat, amb el respecte cap als altres, cap a la natura i cap a un mateix», explica Tomàs. Aquest retorn a l’origen està simbolitzat pel que l'anomena «el fil vermell», un fil invisible que travessa totes les cançons i ens porta de nou cap a l’essència, deixant enrere «la foscor, l’egoisme i la cobdícia».
Musicalment, això es tradueix en un conjunt de cançons compostes «des d’un lloc profundament íntim i filosòfic, però amb un clar reflex social i cultural de la humanitat». Tomàs parla d’un procés de creació «gairebé instintiu» en què s’ha deixat portar per la inspiració per escriure sense filtres que matisin o entorpeixin la creació. L’enregistrament del treball, detalla, també s’insereix en aquest marc conceptual: Sílvia Tomàs el va fer en directe a l’interior d’una petita ermita que forma part d’un mas, al Pont d’Armentera. «Vaig voler fer-ho allà perquè era un espai que ens transportava al cristianisme primitiu, un concepte que per a mi està relacionat amb valors com la comunitat, la germanor o el bé comú».
La direcció i producció de la gira de Paraíso perdido són obra de Xavier Vallverdú, productor i músic que acompanya Tomàs en la creació, els arranjaments i la coordinació artística. «És un amic que m’escolta, que connecta amb la força de les cançons i que coincideix amb mi en el mateix camí», apunta l’autora. Sobre l’escenari, cinc intèrprets són els encarregats de donar vida a aquest paradís perdut: es tracta de Sílvia Tomàs a la veu, guitarra i pandero; Xavier Vallverdú al piano; Mercè Vallverdú a les segones veus; Manu Barandiaran al violoncel; i Clàudia García-Albea al violí.
Paraíso perdido és el cinquè treball de Sílvia Tomàs, cantautora nascuda a Barcelona, però establerta a Vilaplana. El treball el conformen nou cançons «que ens parlen del fil umbilical d’una història que vol ser recordada».