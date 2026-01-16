OCI
Aquests són els millors plans per fer a Tarragona aquest cap de setmana
Festes majors, fires gastronòmiques, teatre i activitats familiars marquen l’agenda del 16 al 18 de gener a la demarcació de Tarragona
La demarcació de Tarragona arriba carregada de propostes per a tots els gustos aquest cap de setmana. Des de festes majors d’hivern i celebracions tradicionals fins a fires gastronòmiques, teatre i activitats familiars, el territori ofereix una agenda diversa per gaudir del temps lliure sense sortir de la província.
Vila-seca – Festa Major d’Hivern de Sant Antoni
Divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18 de gener, Vila-seca viu un dels caps de setmana centrals de la seva Festa Major d’Hivern. Divendres hi haurà pregó i concerts; dissabte, diada de Sant Antoni, on destaquen els Tres Tombs i la benedicció dels animals, el correfoc i els balls de Festa Major, i diumenge 18 el tradicional Cós de Sant Antoni al parc de la Torre d’en Dolça, amb curses de cavalls i activitats al voltant del circuit hípic.
Torredembarra – Festes de Sant Sebastià
El divendres 16 de gener, a les 21 h, l’Església de Sant Joan Baptista de Baix a Mar acull un concert de la Coral Santa Rosalia. El dissabte 17, a les 10 h, se celebra l’Ofici Solemne en honor a Sant Sebastià a la parròquia de Clarà. El diumenge 18, a les 18 h, l’Espai Cultural Sala del Mar programa l’obra de teatre 'L’autèntica solitud del corredor de fons', amb entrada gratuïta.
Vimbodí i Poblet – Fira de la Tòfona Negra
El dissabte 17 i diumenge 18 de gener, Vimbodí i Poblet celebra la IX Fira de la Tòfona Negra. Al pavelló municipal hi haurà mercat de tòfona fresca i productes de proximitat durant tot el cap de setmana, showcookings amb xefs com Arnau París i Rafel Múria, tastos gastronòmics i ambientació musical dissabte a la tarda. D'altra banda, diumenge al migdia tindrà lloc el Concurs de Gossos Tofoners.
Tarragona – Tallers familiars a CaixaForum
Per la seva banda, CaixaForum Tarragona proposa el taller El món de la cèl·lula, una activitat familiar per observar diferents tipus de cèl·lules al microscopi. Es farà dissabte 17 de gener a les 18 h i diumenge 18 a les 11.30 h. L’activitat dura una hora i està recomanada per a infants a partir de 10 anys.