SOCIETAT
Alcover celebra 125 anys d'amistat
El Cercle d'Amics d'Alcover commemora el seu aniversari homenatjant els seus expresidents i la seva història
Poques entitats a la demarcació poden presumir de complir 125 anys. El Centre d’Amics d’Alcover, però, es defineix com «molt més que una entitat», és un símbol de la unió d’un municipi que ha aconseguit mantenir-se en el temps des de l’any 1881, quan un sector «liberal» de l’associació del Casino d’Alcover va crear el Círculo de Alcover, donant el nom de l’actual institució.
Després de dissoldre’s l’any 1884, el Cercle d’Amics va prendre forma amb la creació d’uns estatuts, amb una entitat més oberta i apolítica, prohibint fins i tot les discussions polítiques i religioses entre els socis. «Tothom té un record al Cercle, representa un punt de trobada per tots els alcoverencs», explicava l’actual president del Cercle d’Amics d’Alcover, Joan Dolcet. Durant tot el segle XX, el centre va situar-se com un espai d’oci i pas creat per «progressistes» alcoverencs, i va transformar-se en el punt de referència del municipi.
Tot i consolidar-se a finals de segle a través de reunions i activitats, des de fa deu anys l’entrada de socis a l’entitat va frenar notablement, especialment entre la joventut de la localitat. Els començaments de la nova junta l’any 2023 van revitalitzar el Cercle d’Amics amb la reforma del bar, un element «clau», segons Dolcet, que ha ajudat a incrementar les subscripcions en un 50% i atret l’atenció dels més joves.
«Estem en un bon moment, actualment el Cercle compta amb 450 socis», celebrava el president. «Ara també tenim un servei de discoteca i hi ha més gent de 18 anys, ha estat una sorpresa», destacava Dolcet. «Tant de bo els joves prenguessin el relleu de l’entitat en un futur, sempre hi ha algú que s’estima el poble», confessava el responsable.
Durant les últimes dècades, personatges que esdevindrien de gran influència com el meteoròleg Tomàs Molina o el còmic Andreu Buenafuente, han passat pel centre participant en diferents activitats. Els temps han canviat, però la influència és la mateixa. Balls en directe, espectacles, sessions musicals, nits temàtiques i menjars amb l’excusa de reunir-se entre socis continuen sent les principals atraccions del Cercle d’Amics d’Alcover.
El pròxim dissabte, dia 17 de gener, l’entitat commemorarà els seus 125 anys arrencant el reguitzell de propostes que marcaran un any «especial». El Teatre del Cercle d’Amics d’Alcover espera omplir-se per presentar els actes principals d’enguany, homenatjant també als expresidents del centre i el seu «paper fonamental» en el desenvolupament de la institució. «En els pròxims 25 anys esperem una entitat viva i oberta, plena de gent», indicava Joan Dolcet, destacant esperançat que «no canviarà mai per molt que es modernitzi gràcies al caliu del poble».