URBANISME
El Vendrell concreta un nou POUM que limitarà la construcció «desordenada»
El consistori assegura que compta amb «l'esquema bàsic» i preveu aprovar-lo a finals d'any
El govern del Vendrell ha anunciat la seva intencionalitat per concretar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), que renovarà la normativa que regeix l’ordre urbanístic al municipi des de l’última actualització l’any 2000. En la primera roda de premsa de valoració política de l’any, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez deixava veure els ciments d’un POUM que el consistori preveu acabar «a finals d’aquest 2026» i que ha definit com «centralitzat, verd i compacte».
La principal novetat de la proposta és la limitació del creixement expansiu del municipi. Després que la Generalitat desclassifiques, ara fa dos anys, 300 hectàrees edificables a la localitat amb el Pla Director Urbanístic (PDU) de La Costa Daurada, el batlle assegura que això els «permetrà posar limits de creixement». «Volem crèixer cap endins, tenim urbanitzacions amb buits, pendents de construir o sense serveis», indicava Martínez, fent referència a la «necessitat de cohesió del municipi». «El Vendrell sempre serà un municipi dispers, és la nostra història», ressaltava.
El consistori també ha confirmat la contractació de l’avanç del POUM, el primer pas per «dibuixar les principals característiques» de la proposta. «El POUM és el gran llegat que un govern pot deixar». Entre les novetats, l’alcalde també assegurava al Diari Més la contractació de quatre plans diferents que «donaran forma al POUM».
El més destacat és un nou Pla Especial d’Espais Blaus, que crearà una normativa pròpia per la gestió i manteniment de les rieres i torrents de la localitat. «Tenim en compte que son zones inundables i s’establiran criteris per tractar les més vulnerables», indicava Martínez, confirmant que també s’hi inclourien els nous plans d’Habitatge i de Patrimoni. A més, es preveu la regulació de camins abandonats, zones agràries i la millora de seguretat a les rieres. «La gent les ha de percebre com una part del municipi», subratllava el batlle.
L’alcalde qualificava el Pla d’Habitatge de «clau» a causa de les previsions de creixement de la Generalitat, que situa un creixement de 41.000 habitants a gairebé 60.000 en els pròxims anys. «Ara tenim gairebé tots els documents, l’esquema bàsic per els pròxims 20 o 30 anys i volem que sigui llei aviat», assegurava Martínez.
Nou pont i reformes
L’Ajuntament del Vendrell també ha fet pública la futura construcció d’un nou pont a la Riera de la Bisbal, com a part de la reurbanització de la zona de les rieres. La nova edificació, de 30 metres de llarg, preveu substituir la passera davant del local dels Nens del Vendrell en una zona qualificada «d’arriscada» pels desbordaments. El consistori preveu iniciar els treballs «en les pròximes setmanes», un cop finalitzin els moviments de terres.
Entre d’altres mesures anunciades, també s’iniciarà el proper dia 2 de febrer el nou sistema de recollida de residus que «doblarà l’actual percentatge per evitar increments a la taxa» i s’executarà el Pla de Sostenibilitat Turística per reformar el Torrent dels Argalls, començar les obres del Parc de la Música i adjudicar la reforma del Riuet. Unes reformes que, d’acord amb Martínez, completaran la construcció del centre urbà de Coma-ruga, «un dels grans objectius», sumat a la futura pacificació i peatonalització de la Rambla.