Dignitat a les Vies valorarà traslladar les queixes sobre l’R13 a Madrid si la Generalitat no actua
L'entitat va proposar «descentralitzar-se» amb la creació d'una línia única per a la demarcació
Dignitat a les Vies i els Amics del Ferrocarril de Valls i l’Alt Camp han acordat la creació d’una Taula de Treball conjuntament amb la Diputació de Tarragona per avançar en les millores del servei arreu de la demarcació. Les dues entitats van reunir-se per segon cop aquest passat dimarts a la Diputació per tractar les principals problemàtiques del Camp de Tarragona, juntament amb els principals partits polítics.
Entre les principals demandes, va destacar la reconfiguració dels horaris i del servei a la línia R13, entre la Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que va «monopolitzar la conversa», segons explica el portaveu d’Amics del Ferrocarril, Nil Magrinyà.
L’objectiu és exercir una pressió conjunta per valorar un «repartiment just» i una correcta calendarització de la línia, que des del passat mes de novembre només compta amb quatre trens diaris. L’R13 és l’única via de Catalunya que realitza un manteniment diürn, un fet que obliga a tallar el servei entre les 9.00 h del matí i les 16.00 h de la tarda.
«Al corredor sud sempre ens imposen les coses amb lletra petita», criticava la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez. Durant la reunió, un dels temes recurrents va ser la creació d’una línia de Rodalies únicament de la demarcació de Tarragona, una mesura que «descentralitzaria el servei».
Les entitats i la Diputació de Tarragona tornaran a reunir-se en un termini d’un mes per definir les demandes que reclamaran a la Generalitat, fins i tot, comptant amb la possible col·laboració del Col·legi d’Advocacia de Tarragona. La nova Taula de Treball definirà un termini per obtenir resposta per part del Govern, però en cas de no avançar en les negociacions, les queixes pertinents es traslladarien directament a Madrid.
Absència
D’acord amb les entitats, no va sorprendre l’absència en la reunió d’Adif i Renfe, convidades a participar en les converses des de la primera reunió celebrada el passat 30 d’octubre del 2025. «Adif considera que la Diputació no és un interlocutor vàlid», explicava Magrinyà, descartant que l’òrgan estatal ferroviari escolti les seves propostes. «Quan Adif confirma que fa alguna cosa, la fa sense consultar a la resta», lamentava el responsable.
A més, Magrinyà assegurava que «les demandes actuals cauen pel seu propi pes, però mai tenen recorregut» i destacava el paper col·laborador de la Generalitat: «El Govern és molt conscient dels problemes, però no canvia la infraestructura», detallava. La portaveu de Dignitat a les Vies, en canvi, reivindicava la no assistència de les institucions estatals: «No podem renunciar a res perquè ells no hi siguin», subratllava.
També es van tractar les afectacions del tall dels túnels del Garraf, que obligarà als usuaris que vagin a Tarragona a desviar-se per Vilafranca. «Suposarà mitja hora més de viatge per una línia única i gastada», explicava la portaveu, lamentant la falta d’informació sobre el tall, que s’allargarà tres mesos.