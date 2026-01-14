SOCIETAT
Salou reparteix 342 garrafes d’oli solidari a entitats humanitàries
El consistori va repartir 500 racions durant la Fira de l'Oli celebrada el passat cap de setmana
L’Ajuntament de Salou ha lliurat 342 garrafes d’oli de dos litres a les tres principals entitats humanitàries que presten servei al municipi. Càritas, Creu Roja i Eluzai han rebut 114 garrafes cadascuna, tot just l’endemà de la primera edició de la Festa de l’Oli, celebrada durant el passat cap de setmana. L’oli rebut per les entitats prové de les oliveres mil·lenàries situades als espais verds públics de la localitat, emprat sota la Denominació d’Origen Protegida Siurana, i d’acord amb el consistori, ha «superat tots els controls sanitaris de qualitat exigits» per al consum.
La iniciativa, que enguany arriba a la seva quarta edició, forma part d’un projecte municipal de gestió sostenible de les oliveres públiques, amb l’objectiu de preservar el patrimoni natural i, alhora, destinar l’oli obtingut a famílies en situació de vulnerabilitat. «És una acció absolutament solidària, que converteix el nostre patrimoni natural en una eina d’ajuda real per a les persones que més ho necessiten», ha afirmat l’alcalde Pere Granados.
Un dels eixos del projecte és el sistema d’intercanvi solidari, que permet a la ciutadania obtenir, per exemple, 2 litres d’oli de Salou a canvi de donar-ne 4 litres d’oli d’oliva verge. Aquest mecanisme facilita que les ONG’s puguin incrementar les reserves per a la distribució entre les famílies ateses. L’oli produït pel municipi també ha produït en diferents formats, presentats també durant la Festa de l’Oli.
Jornada exitosa
El consistori també ha valorat «positivament» l'edició debutant de la Festa de l’Oli al municipi. Durant la nova proposta de caràcter gastronòmic i cultural que va omplir la plaça de la Pau, es van repartir més de 500 racions de menjar i 550 postres entre els assistents de la celebració, amb l’oli solidari del municipi com a protagonista als plats.
«La Festa de l’Oli reforça el sentiment de pertinença, la convivència i l’orgull del poble i la recuperació del patrimoni, en aquest cas agrícola», explicava el batlle salouenc, destacant que l’esdeveniment tindrà recorregut «en el futur» en la localitat.
Durant la primera edició, Granados va destacar «l’alta participació» per part dels visitants, que van poder provar plats amb l’oli salouenc, com llesques de pa sucades amb el producte o diferents «tapes» solidàries sucades, creant «bon ambient i valor identitari» amb la iniciativa.
Les postres repartides, a més, també van promocionar els productes amb pa sucat i xocolata, recordant a les tradicions típiques familiars destacant el gust del nou producte. «Reforça l’orgull de poble i la recuperació patrimonial», explicava el batlle, amb la previsió de repetir-lo.