PATRIMONI
Noves excavacions a la Graiera de Calafell revelen ocupacions neandertals de fa 100.000 anys
Els treballs han permès recuperar més de 2.000 restes arqueològiques documentades
Les darreres excavacions arqueològiques a la balma de la Graiera, a Calafell, han permès posar al descobert noves ocupacions neandertals de fa prop de 100.000 anys i han suposat un pas endavant molt rellevant en el coneixement d’aquest jaciment, considerat clau per entendre la vida i l’evolució dels neandertals al litoral nord-est de la Península Ibèrica.
La campanya va finalitzar el darrer 15 de desembre. Durant els treballs s’ha iniciat l’excavació en extensió de la Unitat IV, un nivell amb una cronologia propera als 100.000 anys, del qual s’han recuperat més de 2.000 restes arqueològiques, principalment eines de pedra i ossos d’animals consumits pels grups neandertals que van ocupar la balma.
El conjunt lític recuperat està format sobretot per eines de sílex, entre les quals destaquen rascadores i denticulats, utilitzats majoritàriament en tasques de descarnació i esquarterament de les preses. Pel que fa a les restes faunístiques, el cavall sembla ser, de moment, la principal espècie caçada i processada en aquest nivell, tot i que també s’hi han documentat de manera puntual altres herbívors, com el cérvol i el conill, així com petits carnívors com el linx. Aquestes dades permetran reconstruir amb detall quines espècies caçaven els habitants de la Graiera i com aprofitaven els recursos disponibles en el seu entorn immediat. Paral·lelament, s’ha continuat ampliant el sondeig estratigràfic que explora les parts més antigues del jaciment, abordant els nivells V i VI, amb cronologies anteriors als 150.000 anys, fonamentals per entendre l’evolució del paisatge, del clima i de les estratègies d’adaptació dels neandertals al llarg de desenes de milers d’anys.
Un registre excepcional
En conjunt, la seqüència de la Graiera confirma que es tracta d’un dels registres més amplis i continus d’ocupació neandertal al nord-est peninsular, amb evidències que abracen fins als darrers 200.000 anys. Més enllà de la recerca científica, la campanya ha tornat a apostar per apropar la prehistòria a la ciutadania, amb jornades de portes obertes que han aplegat més d’una setantena de veïns i visitants, tallers de prehistòria per al públic familiar i visites al laboratori de camp instal·lat a l’Espai Palou de Calafell.
La campanya, dirigida pels doctors Juan I. Morales, de l’IPHES-CERCA, i Diego Lombao, de la Universidade de Santiago de Compostela, ha comptat amb una destacada participació internacional i interdisciplinària, així com amb estudiants universitaris, consolidant la Graiera com un autèntic camp escola. Les excavacions s’emmarquen en el projecte quadriennal ARQ001SOL-172-2022 i compten amb el suport i finançament de l’Ajuntament de Calafell, en el marc d’una estratègia a llarg termini de posada en valor del patrimoni prehistòric del municipi.
A més, la bona conservació dels sediments documentats en els nivells més antics obre la porta a futurs estudis especialitzats, com anàlisis paleoambientals, tafonòmiques i tecnològiques, que permetran aprofundir més en el coneixement de les condicions climàtiques, ecològiques i socials en què van viure aquests grups humans i en la seva capacitat d’adaptació al medi litoral al llarg del Plistocè mitjà i superior, així com en les dinàmiques d’ocupació del territori al llarg del temps, documentades científicament.