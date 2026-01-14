EMERGÈNCIES
Les actuacions dels Bombers al Camp de Tarragona superen les 7.400 el 2025
Salvaments (2.179), incendis urbans (1.737) i serveis de mobilitat (1.589) concentren la major part de les actuacions
Els Bombers de la Generalitat van tancar l’any 2025 amb un total de 62.639 actuacions urgents arreu de Catalunya, un 9% més que el 2024, i el Camp de Tarragona va concentrar una part rellevant d’aquesta activitat amb 7.411 serveis a la Regió d’Emergències de Tarragona. Les tipologies més habituals al conjunt del Camp van ser els salvaments, amb 2.179 actuacions, seguits dels incendis urbans, amb 1.737, i els serveis relacionats amb la mobilitat, com accidents de trànsit, amb 1.589. També es van registrar 889 assistències tècniques, 779 incendis de vegetació i 238 actuacions per fuites perilloses, dades que reflecteixen la diversitat de riscos associats a un territori amb una elevada activitat urbana, turística i de mobilitat.
Per comarques, el Tarragonès va ser la que va concentrar més activitat, amb 2.895 serveis, especialment en salvaments (821) i incendis urbans (728), a més de 559 actuacions de mobilitat i 290 incendis de vegetació. El Baix Camp va sumar 2.102 serveis, amb un pes destacat dels salvaments (627) i els incendis urbans (497), mentre que el Baix Penedès va registrar 1.345 actuacions, també amb els salvaments (471) i els incendis urbans (312) com a principals tipologies. L’Alt Camp va tancar l’any amb 594 serveis, amb una activitat notable en mobilitat i incendis de vegetació, incloent-hi l’actuació destacada a Aiguamúrcia el 23 d’octubre. A la Conca de Barberà es van comptabilitzar 304 actuacions, majoritàriament vinculades a la mobilitat i els salvaments, mentre que el Priorat, amb 177 serveis, va ser la comarca amb menys activitat, amb un repartiment molt equilibrat entre tipologies.
El 2025 va estar marcat per episodis excepcionals que també van tenir impacte al Camp de Tarragona, com la nit de la revetlla de Sant Joan, diversos episodis de pluja intensa i vent, i els grans incendis forestals de l’estiu, especialment els de Torrefeta i Florejacs i Paüls. Aquests van posar de manifest la pressió operativa sobre el cos de Bombers de la Generalitat.