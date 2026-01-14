SERVEIS
El Govern subvenciona cinc municipis per la recollida selectiva
Veïns de Bonastre denuncien insuficiències al servei, malgrat haber rebut la subvenció
L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha assignat 75 subvencions arreu de Catalunya per ajudar a finançar les implantacions de sistemes més eficients de recollida selectiva. La demarcació de Tarragona, en total, ha rebut cinc subvencions per a ens locals per «incentivar la recollida, la identificació d’usuaris i la separació dels residus».
La ciutat de Tarragona, El Vendrell, la Canonja, Bonastre i Vila-Rodona han estat els únics beneficiaris, tret de dues ajudes atorgades arreu del Baix Penedès, entre Albinyana i la Bisbal del Penedès.
La capital de la demarcació, Tarragona, ha estat la més beneficiada per impulsar millores en el servei de recollida selectiva de residus i de serveis de neteja, amb un total de 410.559 euros. Destaca també el cas del Vendrell, que repartirà l’ajut de 348.281 euros entre «diferents fraccions del municipi».
En aquest sentit, a la capital del Baix Penedès es va reactivar el sistema Porta a Porta el passat 1 de desembre de 2025 al Romaní, a Bonavista i està previst que a partir del febrer comenci el nou sistema de contenidors intel·ligents al Puig i el Pèlag i a la Muntanyeta. «Un dels reptes que tenim aquest any és la implementació del nou model de recollida de residus al municipi, i aquesta subvenció de la Generalitat serà un bon suport», explicava l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
Entre els altres municipis escollits, la Canonja rebrà un total de 20.681 euros i Vila-Rodona 11.973 euros. Entre la resta de municipis del Baix Penedès, sumaran més de 20.000 euros en total.
Situació complicada
Malgrat la intencionalitat de realitzar millores per part de l’Agència de Residus, l’Ajuntament de Bonastre se situa com en una situació complicada per la gestió de la recollida selectiva de residus al municipi. El consistori, que ha rebut 6.921 euros a través de la subvenció, acumula diverses queixes formals de veïns residents a la urbanització de la Font de la Gavatxa.
El principal problema, segons argumenten els propietaris, és l’augment de les taxes a 262,50 euros anuals en una urbanització on el consistori va situar el punt de recollida a 566 metres d’algunes de les cases, és a dir, a més d’1 quilòmetre entre anada i tornada i «aplicant la mateixa taxa de residus que a la resta del municipi».
Aquestes són les reclamacions dels veïns, que explicaven al Diari MÉS com després de mesos insistint, encara no han rebut resposta de l’Ajuntament. D’acord amb un dels residents afectats, el consistori els va confirmar que «haurien de fer ús de la deixalleria de la Bisbal del Penedès, situada a més de 20 quilòmetres de distància, en comptes del recinte situat a Roda de Berà, a només 4 quilòmetres. La taxa de la recollida de residus a Bonastre, enguany, ha crescut un 25%, segons va confirmar l’Ajuntament aquest mes de gener.