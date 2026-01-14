SOCIETAT
Desenes de veïns es mobilitzen per la Via Verda mentre la Diputació i Adif ultimen l’acord
Els ajuntaments afectats pel projecte asseguren que existeixen converses i «no està encallat»
La Via Verda que passarà per Cambrils, Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està més a prop després d’un mes i mig de converses entre els ens participants per portar a terme el projecte. La Diputació de Tarragona va fer públic el seu interés pel projecte el passat mes de novembre per cobrir el 60% del cost total del manteniment i la construcció de ponts i passos subterranis i elevats per desbloquejar el projecte, aturat des del mes de febrer del 2024.
Durant aquests mesos, però, dos detalls continuaven pendents per avançar amb el projecte: les demandes reivindicades pel consistori de Mont-roig del Camp en les seves al·legacions i els arrendaments dels gairebé 20 quilòmetres de terrenys demanats per Adif per gestionar el projecte.
Ara, fonts properes al projecte asseguren que «comença a desencallar-se» gràcies a les «bones intencions d’Adif». Segons indiquen, «Adif té pressa» per portar a terme la Via Verda, i durant les pròximes setmanes, el projecte podria anunciar-se gairebé al complet, a falta dels últims detalls en l’acord entre la Diputació i l’òrgan ferroviari estatal.
Els ajuntaments de Cambrils i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant continuen a l’espera «d’aclarir el més aviat possible» el projecte, segons fonts del consistori cambrilenc, a falta del «pas definitiu» que cal per part de Mont-roig del Camp. El trajecte de la Via Verda travessarà més de 6 quilòmetres pels termes municipals de Mont-roig del Camp i Miami Platja, representant una part significativa del projecte.
D’aquesta manera, el consistori va demanar en les al·legacions la cobertura del mobiliari urbà i part de les infraestructures pluvials, unes condicions que es desconeix si han estat aprovades, però que segons ha pogut saber el Diari MÉS «es continuen conversant».
Després l’aturada, el projecte comença a veure la llum amb la Diputació de Tarragona com a nova intermediaria dels consistoris en les converses amb l’Estat per impulsar la proposta. Segons les fonts properes al projecte, actuar a través de l’ens tarragoní és «la millor opció per fer-ho».
Plataforma
Un dels principals motius per la necessitat de desencallar ràpidament el projecte és la possible caducitat de la signatura del conveni per adjudicar les obres, acordades ara fa dos anys, però mai executades. Per això, desenes de veïns de les tres poblacions implicades han constituït la Plataforma per la Via Verda, reclamant informació «detallada» sobre l’estat actual del projecte i advertint que, en cas que no hi hagi avenços o una comunicació clara, començaran a mobilitzar-se i a realitzar «accions de sensibilització».
«Ja hem tingut experiències similars de projectes que han caducat a Cambrils», explicava un dels portaveus de la plataforma, Salvador Mates. L'entitat, nascuda els últims mesos pressionar als consistoris, es reunirà el pròxim dilluns amb l’Ajuntament de Cambrils per constituir-se i informar-se sobre el procés. «Volem informació concreta i viable, conèixer si hi ha afectacions», explicava Mates, ressaltant que la intenció és integrar empreses, associacions i veïns per impulsar accions.
El portaveu també feia esment de la «bona resposta de la gent», que es mostra «preocupada» per l’avenç del projecte. «Semblava que els ajuntaments portaven la iniciativa i les coses han canviat», criticava el responsable. L’associació espera formar part del procés a través de consultes, després de constituir-se aquesta setmana oficialment. Per altra banda, s’espera que el projecte faci el pròxim pas un cop els ajuntaments acordin les condicions.