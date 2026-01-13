SOSTENIBILITAT
Torredembarra millorarà les instal·lacions de Cal Dània i oferirà 17 llicències per cultivar
El consistori prioritzarà els veïns amb més de 70 anys per optar a les noves parcel·les
L’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat inicialment el projecte per la millora de les instal·lacions de la finca de Can Dània, el principal cultiu hortícola públic obert als veïns del municipi a través de llicències. Les principals millores implicaran rehabilitar i adequar les funcions dels diferents espais del recinte, a més de la millora de la seguretat i l’accessibilitat a les gairebé 11,5 hectàrees que conformen les instal·lacions.
Entre les novetats, figura la construcció d’un aparcament de 23 places amb punt de càrrega elèctrica i la plantació de vegetació i enjardinament «selectiva» per a la creació de zones d’ombra i confort ambiental, consolidant l’espai declarat com a refugi climàtic l’any 2023.
Una de les actuacions més importants del projecte serà la reforma i tancament parcial de la nau, que s’adequarà per destinar l’àrea a la creació d’un magatzem agrícola. En total, les millores ampliaran les edificacions existents en 119 metres quadrats i suposaran una inversió pel consistori de més de 300.000 euros.
Algunes de les millores addicionals comportaran el tancament perimetral de la parcel·la amb l’objectiu de millorar la seguretat del recinte, sumant-se a la renovació i del paviment i millora d’aquest per garantir l’evacuació d’aigües i evitar inundacions a les plantacions. El projecte, segons assegura el consistori, «no comportarà cap modificació ni intervenció estructural sobre els elements actuals».
El termini d’execució s’estableix en tres fases, iniciant per la urbanització i adequació de la nau, que comportarà 3 mesos. Tindrà la mateixa durada el tancament dels horts, i l’última fase, el tancament perimetral, s’estima en un mes de treballs. Les obres encara depenen d’una anàlisi topogràfica per garantir el «correcte desenvolupament del projecte» segons la documentació aportada per l’Ajuntament.
Els recorreguts interiors del recinte també s’adaptaran amb rampes i escales per tal de garantir la continuïtat i l’accessibilitat universal, d’acord amb la normativa vigent i amb criteris de seguretat i confort per als usuaris.
Noves llicències
Abans de l’execució del projecte, l’Ajuntament ha obert un nou procés de sol·licitud de 17 noves llicències temporals d'entre les 57 en total que en té la finca, que compten amb terrenys d'entre 50 i 60 metres quadrats cadascuna. Entre les condicions, el consistori valorarà els veïns de més de 70 anys com els principals usuaris d’interès. També prioritzarà les sol·licituds de persones declarades vulnerables per la Regidoria d’Acció Social, que tindran accés directe a un hort.
Les llicències tindran una durada de quatre anys i un més prorrogable, segons el compliment de les ordenances dels pròxims propietaris. Les ofertes es valoraran per començar a omplir les parcel·les que han quedat disponibles i que completaran els espais després de la reforma de les instal·lacions, que encara no tenen data de començament. Des d’aquest dimarts, els veïns tenen 30 dies hàbils per presentar les seves ofertes, a l’espera de l’adjudicació dels horts.
Les instal·lacions estan destinades a l’autoconsum exclusivament, i des de fa dècades té una funció complementària per als veïns de Torredembarra, que poden demanar una parcel·la sempre que «compleixin les condicions», segons el consistori.