OCI
OCINE celebra el dia mundial de les crispetes a Tarragona amb una promoció peculiar
Els espectadors podran portar qualsevol recipient de casa, que mesuri com a màxim 30x30 cm, i serà omplert de crispetes per només tres euros
La cadena de cinemes OCINE ha decidit celebrar el Dia Mundial de les Crispetes d'una forma molt curiosa a totes les seves sales d'Espanya. A la demarcació de Tarragona, Ocine compta amb cinemes a les Gavarres de Tarragona, Vila-seca, el Vendrell i a Roquetes.
El proper 19 de gener la cadena de cinemes ha llençat la campanya Tu el portes, nosaltres l'omplim. L'objectiu és convertir les sales en un punt de trobada festiva i dinàmica per a la comunitat local. Per això, els espectadors que vagin aquest dia a les sales d'OCINE podran portar el seu propi recipient de casa —sense importar la forma, sempre que compleixi amb les dimensions màximes permeses— i allí li ompliran amb crispetes salades pel preu simbòlic de 3 euros. El bucket haurà de mesurar com a màxim 30x30 centímetres i pot ser qualsevol cosa des d'un cub de sorra de platja fins a una olla.
OCINE és la tercera cadena de cinemes més important d'Espanya i única amb capital 100% espanyol. Amb aquesta promoció tan especial volen celebrar el Dia Mundial de les Crispetes.