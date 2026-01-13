Oci
La mítica atracció de PortAventura World que s’està desmuntant per a la seva renovació
El parc inicia un desmuntatge tècnic parcial per millorar el recorregut i allargar la vida útil d’aquesta atracció
PortAventura World ha iniciat aquesta setmana els treballs de desmuntatge parcial d’una de les seves atraccions més emblemàtiques, el Dragon Khan, amb l’objectiu d’allargar la seva vida útil i millorar l’experiència. L’actuació forma part d’una reforma tècnica de gran envergadura que coincideix amb el 30è aniversari de la muntanya russa, inaugurada el 1995.
Els treballs van arrencar el passat 7 de gener, coincidint amb el tancament temporal del parc, i consisteixen en un retrack parcial del recorregut. Aquesta operació implica la substitució de les vies i suports antics per peces noves. En el cas del Dragon Khan, l’actuació se centra en el loop vertical gegant i el cobra roll, dos dels elements més icònics i exigents del traçat.
Segons va explicar l’octubre passat Sergio Fraile, director de Serveis Tècnics de PortAventura, es tracta d’unes tasques «bastant complexes i tècniques que no havíem fet fins el moment en aquesta atracció». «Encara que diàriament fem manteniment del Dragon Khan, volem allargar la vida d’aquesta experiència icònica», va afegir.
Les noves peces haurien arribat al parc fa unes setmanes i ja s’estan instal·lant. Aquest tipus d’intervenció ja es va dur a terme recentment a Stampida, amb la substitució d’un tram per vies d’acer Titan Track, una millora que ha fet el recorregut més suau i confortable. El mateix objectiu es persegueix ara amb el Dragon Khan, mantenir la intensitat i l’adrenalina, però amb una infraestructura renovada.