Entrevista
Gemma Ruiz: «Quan els fills creixen moltes dones fan canvis radicals; està passant més que mai»
L’escriptora i periodista ha publicat ‘Una dona de la teva edat’ (Proa), centrada en les dones en l’edat adulta
El títol, Una dona de la teva edat interpel·la directament la lectora. Què vol dir per a tu aquesta expressió?
«El títol volia ser un ham. Totes sabem que quan algú fa servir aquest sintagma nominal, al darrere hi ha unes consideracions que no solen ser d’elogi. És una expressió que apareix quan se’t retreu que, per l’edat que tens, no hauries de fer el que estàs fent. Volia jugar amb aquest pes implícit i capgirar-lo».
D’on neix la necessitat d’escriure aquesta història? És un detonant personal o col·lectiu?
«Totalment col·lectiu. Fa un parell d’anys vaig començar a notar un neguit compartit: l’entrada a la perimenopausa. Una etapa de la qual no se’n parla, que genera soledat, desinformació i fins i tot vergonya. Em vaig adonar que moltes dones vivíem això amb la sensació d’haver estat estafades pel silenci social. Paral·lelament, veia actrius i personatges públics que començaven a verbalitzar el mateix. I vaig pensar: on són, a la ficció, les dones de mitjana edat? Qui explica com envellim les dones? La ficció està negligint una part essencial del present, així que vaig decidir escriure el llibre que m’agradaria llegir d’aquí a deu anys. O fer-me jo mateixa la pel·lícula que voldria veure».
La novel·la comença amb una imatge molt potent: una dona de mitjana edat que està practicant sexe amb un home més jove i de cop té un fogot. Anticipa tot el que vindrà.
«Exacte. Anticipa dos grans temes: que amb la menopausa no s’acaba res i està tot per fer si tu et dones permís, i que les relacions intergeneracionals femenines amb homes més joves continuen sent tabú».
Parles d’aquesta etapa com d’un moment de catarsi.
«Sí. Quan els fills es fan grans, quan la logística familiar canvia, moltes dones viuen una sacsejada vital. Fan canvis radicals. Està passant més que mai en la història. El que sí que faig, però, és imaginar escenaris que contribueixin a ampliar les possibilitats de refutar aquests mandats que ens han dit que són sagrats».
La novel·la també qüestiona el mandat de la maternitat sacrificada.
«Sí. Ens han ensenyat que una mare ho ha de donar tot pels fills fins al final dels seus dies. Potser ja és hora de replantejar aquest clixé. Estem revisant molts fonaments socials, i aquest n’és un».
També poses el focus en el desig femení.
«El cos de les dones continua sent tractat amb un biaix de gènere, també en la medicina. Ens han col·locat en el mateix sac que els homes pel que fa al declivi sexual, quan la sexualitat femenina no caduca de la mateixa manera. El clítoris no desapareix amb l’edat. Però aquest relat no ens ha arribat. I això no és casual».
Així i tot, la protagonista encara necessita una mirada masculina que li retorni una imatge desitjable d’ella mateixa. Volies parlar d’aquesta validació?
«Sí. Vivim mirant-nos sovint amb ulls masculins. La pressió estètica sobre les dones és brutal i constant. No som immunes a aquesta metralla simbòlica, i és comprensible que encara busquem validació externa, perquè és el sistema en què hem crescut».
L’edat continua sent un factor limitador per a les dones.
«Ho és: en el mercat laboral, en la invisibilització social, en la pressió estètica. Però també és una trampa quedar-nos només amb aquesta lectura negativa. L’edat et dona experiència, llibertat, menys por al què diran. Moltes dones grans són més desinhibides que mai. Si veiéssim més ficcions que reflectissin aquesta realitat, entendríem que aquesta etapa pot ser d’empoderament profund».
Vas estar a la Fira del Llibre de Guadalajara, on Barcelona era la convidada d’honor. Com va anar l’experiència?
«Molt bé. Abans de la fira vaig ser a Ciutat de Mèxic, on vam fer moltes entrevistes. Quan vaig arribar a Guadalajara ja hi havia interès, gent que venia a buscar signatures. Sense la feina prèvia allò no hauria passat i, per tant, estic molt contenta d’haver aprofitat tant una expedició que es fa amb diners públics».