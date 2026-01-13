Creador d’Assessoria d’Habitatge
Economia
Un alumne de batxillerat de Cunit crea un web per calcular l’habitatge al municipi
Hugo Ibáñez, estudiant de 17 anys, ha creat un portal comparadors d’habitatges per ajudar a les persones que dubten sobre que comprar
El procés per buscar habitatge a Cunit i en el Baix Penedès té un nou model a seguir a través d’un nou comparador en línia per internet, on els usuaris poden trobar l’habitatge que volen comprar amb un parell de «clics».
La proposta, tanmateix, no prové d’una gran empresa o portal d’habitatge immobiliari, sinó d’un estudiant de segon curs de Batxillerat de l’Institut Ernest Lluch i Martín. Hugo Ibáñez, de 17 anys, és l’impulsor d’un projecte que té l’objectiu de facilitar als habitants de Cunit i de la demarcació la comparació de pisos a través de la seua pàgina web. «La idea és aconsellar a la gent sobre quant de temps tardaria en comprar un habitatge en funció de la seua edat, estalvis i zona», explicava Ibáñez.
L’estudiant, que encara continua fent el Batxillerat, destacava que el projecte va nàixer de la mà del seu Treball de Recerca (TDR), que presentarà aquest dimarts amb les dades que la seua pàgina web, Assessoría d’Habitatge, que li han ofert sobre els interessos i problemes més destacats de l’habitatge en el Baix Camp i, en concret a Cunit, el seu municipi.
«Fins ara, he obtingut més de 400 usuaris i l’Ajuntament va fer difusió del projecte amb publicacions que van assolir les 12.000 visites», assegurava el creador del web. Els usuaris que es registren en el seu espai obtenen, a més, una llista de recomanacions i de situacions a evitar per trobar l’habitatge que busquen, «no només amb la idea d’assessorar», sinó oferir uns «passos clars per independitzar-se».
La creació del projecte per al seu treball de fi de curs va sorgir «sense expectatives» i amb carregat de bones intencions. «Parlant amb la meua família sobre independitzar-se, vam veure que existia un problema», afirmava Ibáñez. Una situació que, diu, «es repetia amb els seus companys de classe».
La idea, finalment, va ser la creació d’un projecte per «ajudar a la gent amb estalvis, que portava entre 3 i 4 anys buscant habitatge, de la meua zona i, en especial, de la meua família,» explicava. Als 17 anys, ja és conscient de la dificultat que genera la situació, especialment amb una economia que s’encareix, i confirma que «la gent de la seua edat no fa gust gaire bé que fer», ressaltant la falta d’informació que existeix «actualment».
Dedicació
«A mi m’agrada l’economia i les matemàtiques, i vaig pensar que seria una bona idea per al meu treball», confessava l’estudiant. Una virtut que l’ha portat a rebre una felicitació per part de l’Ajuntament de Cunit. Encara que el treball final encara no està presentat, Ibáñez espera «bons resultats» després de demostrar la seua tesi al gener.
El projecte, tanmateix, no va ser cosa d’un dia: «Vaig començar a fer el web i el sistema amb bases de dades, però era molt complicat. Durant l’estiu em vaig dedicar a estudiar Python (un sistema de codificació informàtica)». D’aquesta manera, en qüestió de sis mesos, entre maig i setembre, va formar Assessoria d’Habitatge, un portal on els usuaris poden valorar i calcular la hipoteca, el lloguer i habitatges pròxims a la comarca.
Ara, la perspectiva de futur amb el projecte no només es limitarà al Treball d’Investigació, sinó que el seu creador es planteja l’ampliació del rang de càlcul de l’habitatge en altres comarques. «La meua idea és arribar a tothom. Si veig que a la gent li agrada la proposta, intentaré impulsar el projecte per fer-ho més gran i posar diferents comparadors», explicava l’estudiant, que té com a somni d’estudiar economia als Estats Units gràcies al seu projecte.