CULTURA
Valls tanca els Tres Tombs amb una trentena de carros i comença la temporada a Catalunya
El canvi de recorregut i el retorn del carro de Vilaverd han marcat una edició sense incidències
Els carrers Valls han tornat a rebre el pas de carros agrícoles i cavalls durant unes hores per celebrar la 47a edició dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat. Tot i que la festa s’ha estès durant tot el cap de setmana, la jornada més esperada era la d’aquest diumenge, on 31 carros han travessat els carrers més emblemàtics del municipi amb les tradicionals voltes i finalitzant amb la benedicció dels animals i els equipaments històrics.
Enguany, el recorregut ha estat marcat per un canvi obligatori a causa de les obres a la muralla de Sant Francesc. El primer Tomb ha iniciat des del Moll de l’Estació i finalitzat a la carretera Pla. El segon s’ha escurçat, entre la Font de la Manxa i el mateix destí que al primer. Però l’últim ha travessat la plaça del Blat i la Muralla, finalitzant novament al Moll i visitant els últims racons més populars de la localitat.
«Hi havia la por inicial pels canvis, però ha estat una jornada molt positiva i la gent ha quedat molt contenta», assegurava la presidenta de la Societat de Sant Antoni, Tania Guasch. La responsable també assegurava que, tot i que el canvi ha estat circumstancial, «ha estat una sorpresa» positiva, lamentant no passar pel carrer Sant Antoni: «Ens ha faltat això, hi volem tornar a passar i que les benediccions es facin allà», subratllava. Tot i això, es mostrava «satisfeta» per haver mantingut el pas pel carrer Major del municipi, un altre acte tradicional que «ha mantingut l’esperit» de la celebració.
El recorregut, tot i que no ha estat puntual, iniciant-se a les 11.40 h del matí, ha acabat «abans d’hora», segons afirmava Guasch, sobre les 13.30?h. «Més o menys ha estat dins el temps previst, però era difícil de calcular i saber l’horari pels canvis de carrers», explicava la responsable. Després del recorregut, s’han repartit el dolç tradicional dels Tres Tombs, l’Auferson, entre els participants.
Més festa
La celebració prèvia, però, es va iniciar dissabte amb la tradicional Cercavila de la Bandera a la plaça del Carme i les serenates típiques, que van recuperar-se per celebrar una edició especial amb la recuperació de diverses peces patrimonials com el carro de Vilaverd, que va tornar als carrers del municipi tretze anys després per tancar les voltes com havia fet cinc vegades durant el segle XX i inicis del segle XXI.
«El carro de Vilaverd està molt lligat a Valls i ens feia molta il·lusió que hi fos», indicava la presidenta de la Societat. A més, en aquesta edició també ha retornat la Diligència de Sant Antoni, adquirida l’any 1983, que ha acompanyat a la trentena de carros pels carrers de Valls.