MOBILITAT
El Camp de Tarragona posa en marxa una nova enquesta sobre la mobilitat de la població
L’estudi analitzarà els hàbits de desplaçament de la població i servirà de base per planificar la mobilitat del futur
L’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona ha iniciat una nova edició de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana, un estudi que permetrà saber com es desplaça la població del territori en el seu dia a dia.
L’objectiu principal de l’enquesta és analitzar els hàbits de mobilitat quotidiana i conèixer l’opinió de la població resident al Camp de Tarragona respecte als seus desplaçaments diaris. Les dades recollides seran una eina essencial per a la planificació de la mobilitat del futur.
L’enquesta es duu a terme sobre una mostra aleatòria extreta del Registre de població de Catalunya, representativa de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès, àmbit territorial de l’ATM del Camp de Tarragona.
Les persones seleccionades rebran la trucada d’un entrevistador o entrevistadora que demanarà la seva col·laboració per respondre el qüestionari. Les entrevistes telefòniques s’inicien avui, 12 de gener, i està previst que finalitzin a finals de març de 2026. Uns dies abans de rebre la trucada, les persones seleccionades rebran una carta per correu postal i un SMS informant-los que formaran part de l’enquesta.
L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana és una estadística oficial inclosa al Programa anual d’actuació estadística de Catalunya, elaborada per l’ATM del Camp de Tarragona amb la col·laboració de l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya) i el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. La participació és obligatòria i la informació facilitada es tractarà d’acord amb el secret estadístic i la normativa de protecció de dades. Les dades només s’utilitzaran amb finalitats estadístiques. La Llei 5/2016, de 23 de desembre, per la que s’aprova el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, prorrogat actualment, regula les enquestes oficials com l’EMQ CdT.
La recollida de dades ha estat adjudicada, mitjançant concurs públic, a l’empresa Opinòmetre, degudament autoritzada per dur a terme aquesta enquesta.