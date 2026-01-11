Oci
PortAventura World inicia el desmuntatge parcial del Dragon Khan per renovar-lo
El parc inicia un retrack parcial del loop vertical i el cobra roll per millorar l’experiència i allargar la vida de l’atracció
PortAventura World ha començat aquesta setmana els treballs de desmuntatge parcial del Dragon Khan, la seva muntanya russa més emblemàtica, amb l’objectiu d’allargar-ne la vida útil i millorar l’experiència dels visitants. L’actuació forma part d’una reforma tècnica de gran envergadura coincidint amb el 30è aniversari de l’atracció, inaugurada l’any 1995.
Els treballs van arrencar el passat 7 de gener, coincidint amb el tancament temporal del parc, i consisteixen en un retrack parcial del recorregut. Aquesta operació, una de les més complexes que es poden fer en una muntanya russa, implica la substitució de les vies i suports antics per peces noves. En el cas del Dragon Khan, l’actuació se centra en el loop vertical gegant i el cobra roll, dos dels elements més icònics i exigents del traçat.
Segons va explicar el passat octubre Sergio Fraile, director de Serveis Tècnics de PortAventura, es tracta d’unes tasques «bastant complexes i tècniques que no havíem fet fins al moment» en aquesta atracció. «Tot i que diàriament fem manteniment del Dragon Khan, volem allargar la vida d’aquesta experiència icònica», va afegir.
Les noves peces haurien arribat al parc fa unes setmanes i ja s’estan instal·lant. Aquest tipus d’intervenció ja es va dur a terme recentment a Estampida, amb la substitució d’un tram per vies d’acer Titan Track, una millora que ha fet el recorregut més suau i confortable. El mateix objectiu es persegueix ara amb el Dragon Khan: mantenir la intensitat i l’adrenalina, però amb una infraestructura renovada.