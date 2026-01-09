SOCIETAT
La Secuita renovarà el sostre del Casal Municipal caigut durant la Dana del 2024
La mesura substituirà l'equipament danyat per una nova coberta i una nova escala d'accés a la segona planta
L’Ajuntament de la Secuita renovarà el sostre del Casal Municipal caigut durant la DANA del passat 4 de novembre del 2024. La mesura complementarà l’apuntalament de l’edifici que va fer-se després del temporal, i preveu reformar també l’interior de l’edifici, que actualment acumula gran quantitat de desperfectes a causa de l’obertura que van provocar els danys.
«És un edifici de 150 anys i al projecte s’ha fet una estructura clara de la teulada nova», explicava l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca. La coberta danyada va enfonsar part de l’antic cafè del Casal, on es portaven a terme diferents activitats organitzades pel consistori. L’altra part s’ha mantingut activa amb el bar del Casal. «Des del primer moment es va actuar d’urgència amb la retirada de la coberta i l’apuntalament», indicava el batlle, assegurant que «tothom espera el retorn de l’activitat després dels processos administratius, tot i que s’haurà d'esperar per renovar l’interior».
Nou projecte
La nova proposta reconstruirà tota la coberta existent i substituirà les escales d’accés a les plantes superiors, molt deteriorades, per unes metàl·liques. La intervenció preveu un termini d’execució de tres mesos, amb un pressupost total de 120.360, finançat parcialment per l’estat i la Diputació de Tarragona.
Entre les actuacions, es preveu l’enderrocament de l’escala existent per trams i es refarà la part del sostre afectada per l’enfonsament a la primera planta. De la mateixa manera, es restituirà el fals sostre de la planta baixa, ja que, segons l’informe del consistori, «les plaques estan molt afectades per les humitats derivades de l’entrada d’aigua produïda abans i després de l’enfonsament». A més, també es canviarà l’enllumenat, «ara inexistent» des dels anys 1990.
Després de les obres, la idea principal del projecte és tornar a rehabilitar la sala per activitats novament dirigides per l’Ajuntament, tot i que resta el procés de licitació per adjudicar a una empresa externa els treballs de reforma.