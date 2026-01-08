SERVEIS
La Pobla de Mafumet millorarà l'espai de la bibiloteca municipal
El projecte es portarà a terme per les mancances actuals
L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha anunciat la necessitat de redacció del projecte per millorar les instal·lacions de la biblioteca municipal. D’acord amb l’informe de necessitat, l’equipament actual «es queda petit» a causa de la utilització de l’espai del Casal Municipal com a biblioteca per part dels usuaris i usuàries. Unes instal·lacions que presenten «moltes mancances», d’acord amb l’informe, i justifiquen la «necessitat i idoneïtat» de la contractació d’una empresa externa per construir un nou emplaçament.
L’objectiu és la redacció inicial del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica, l’estudi de seguretat i la documentació tècnica de les instal·lacions i les seves necessitats per un total de 131.902 euros amb IVA inclòs.
La nova biblioteca s’ubicarà a l’edifici del local-cafè de l’antiga Cooperativa Agrícola Sant Isidre al carrer Major número 13 i Carrer Sant Joan número 8, que preveu rehabilitar-se íntegrament des del seu «cos principal» i ampliar-se parcialment, d’acord amb els paràmetres urbanístics actuals.
Segons l’informe publicat pel consistori, el nou espai preveu allotjar la totalitat del programa funcional de la Biblioteca Municipal amb espais de consulta, lectura, activitats, treball intern i zones polivalents d’ús comunitari. De moment, no hi ha terminis d’execució previstos fins a la redacció del projecte.