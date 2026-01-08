Cultura
L’Alt Camp, la joia única del patrimoni modernista
L’autor Josep Maria Buqueras repassa la història modernista de 150 edificis de la comarca amb una guia arquitectònica
L’estil modernista va tindre el seu auge entre els anys 1880 i mitjans del 1950, i en poc més de setanta anys, va deixar joies ocultes per tota la demarcació de Tarragona, situant l’Alt Camp com una comarca plena de riquesa arquitectònica.
Més de cent cinquanta obres, algunes de les quals ja son centenàries, s’amaguen entre els carrers de les poblacions de la comarca i ara han estat recopilades i analitzades per «tindre-les en compte». D’aquesta manera ho afirmava el creador del llibre Patrimoni arquitectònic de Valls i l’Alt Camp, entre 1880 i 1956, Josep Maria Buqueras. L’arquitecte reusenc, amb més de cinquanta anys d’experiència, repassava les edificacions més destacades del patrimoni comarcal i de la capital, on va exercir com a professor durant una dècada.
«La gent ha de conèixer, primer, el patrimoni que tenim. Si el coneixem, el podem estimar i per tant, després, estarem en condicions de protegir-lo», indicava Buqueras. La principal intenció, segons l’autor, és la creació d’un «passeig» pel patrimoni modernista, sortint de la seva «zona de confort» i «allargant-se» en el temps per introduir les èpoques de l’Eclecticisme, el Modernisme, el Noucentisme, la Segona República, el GATCPAC, la postguerra i el Racionalisme al llarg de tota la comarca.
«Correspon als inicials grups d’arquitectes i tècnics per al progrés de l’arquitectura contemporània», destacava l’arquitecte, ressaltant que el llibre representa «un inventari bàsic i basant complet de tot el patrimoni que tenen l’Alt i el Baix Camp».
En total, l’obra analitza les edificacions de 19 poblacions, producte d’una anàlisi realitzada per l’autor que va portar-lo a guanyar el primer premi de la Fundació Rodon-Giró 2024, convocada per la Fundació Ciutat de Valls. Entre el patrimoni, Josep Mari Buqueras destaca, principalment, les obres de Josep Mari Jujol realitzades fins a l’any 1949.
«Hi ha dos edificis de Jujol, el Santuari de la Mare de Déu de Montserrat i l’Ermita del Roser de Vallmoll, que són el millor de les peces», afirmava el professor. «També dos arquitectes vallencs, Cèsar Martinell i Brunet, i Josep Maria Vives Castellet, han estat molt importants amb una sèrie de cooperatives que té la comarca, la Casa Claravalls, el cinema de la plaça del Pati o la casa Lluís Domingo, d’Alcover», assegurava l’autor.
El llibre també manté la intencionalitat de donar importància a un patrimoni «pel que passem cada dia», d’acord amb Buqueras, per «catalogar la importància del projecte, del que la gent veu» i sobretot, donar importància a través dels arquitectes creadors. «És important l’arquitecte que firma, ja que és un prestigi tindre edificis d’arquitectes de primera línia», subratllava l’expert.
D’aquesta manera, destaca la importància dels ajuntaments en el treball d’anàlisi, catalogació i manteniment de les estructures modernistes de l’Alt Camp, on anys després de l’auge de l’estil, moltes edificacions «es van enderrocar» a causa de la manca de legislació. Ara, les obres poden consultar-se gratuïtament en aquesta guia arquitectònica que pretén «mostrar» tot el que està amagat a la capital de l’Alt Camp i a les diferents poblacions, des de Picamoixons, Vallmoll, i Nulles, fins a Montferri, Santes Creus o Vila-rodona.