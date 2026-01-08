MUNICIPAL
Constantí aprova un pressupost d’11,7 milions d’euros i començarà les obres del Centre Cultural
Els treballs de construcció s'han iniciat aquesta setmana i continuaran durant tot el 2026
El govern municipal de Constantí ha aprovat un nou pressupost d'11,7 milions d'euros que augmentarà les inversions en un 2% durant el 2026. La proposta ha estat aprovada amb vots favorables del PSC, tot i que ERC i VOX van votar-hi en contra. L’increment respecte a l’any passat pretén portar a terme projectes del gran pla d’inversions 2024-2030 proposat pel consistori, i que segons afirmen ja ha acabat, executat o adjudicat «el 62% de les inversions» previstes des del seu inici, entre els que se situa el Centre Cultural Polivalent.
El projecte ha estat aturat des de l’any 2011 i va desencallar-se el passat mes de juny de 2025. Després d’aprovar-se en l’últim ple municipal del mes del passat setembre, es va preveure que les obres es portessin a terme durant el mes de desembre. Ara, tot i l’endarreriment, aquesta setmana han començat els treballs previs de neteja del solar, adequació del terreny i donarà inici el començament de les obres durant els pròxims dies.
«Des de desembre s’han preparat i la sensació és molt positiva, volem que sigui un recinte molt polivalent», explicava l’alcalde de Constantí, Òscar Sánchez. Ara, l’Ajuntament aprofitarà l’esquelet de l’edifici construit des de fa catorze anys per continuar amb les intervencions per un valor total de 4,9 milions d’euros, que preveu finalitzar-lo a mitjans del 2027.
El batlle destacava també el gran pla d’inversió que roman actiu, i que «es continuarà desenvolupant» enguany en una aposta que defineix com a «continuïsta». «Continuem amb l’estructura dels darrers anys, fent moltes inversions i més que els governs anteriors», subratllava Sánchez. Una de les novetats del pressupost és que no s’incrementarà la pressió fiscal, que «actualment és inferior en un 20% als municipis de similar població, i pressupost», segons l’informe de la Intervenció Municipal.
Increment
El consistori també confirma que durant el 2025 es va executar «el 96,6% del pressupost d'operacions corrents de despesa i un 103,04% del pressupos d'ingressos». D'acord amb l'Ajuntament, el gruix principal prové dels impostos directes, les taxes i les transferències corrents i l'estat incrementarà un 9,52% el seu ingrès a Constantí, fins a 230.000 euros. L'IBI es mantindrà després de les reduccions fins el 10% en els últims dos exercicis, concretament sobre la taxa de residus.
Els dos capitols principals són els de personal, que s'incrementarà un 4,57% i els de béns i serveis, que rebrà més de 5,8 milions d'euros, suposant un augment del 0,1%. En l'apartat inversions, es manté la part del pressupost que completen els 12 milions d'euros del gran pla d'inversió i paral·lelament es destinaran 253.000 euros en «subvencions a associacions i entitats educatives, culturals, esportives, socials i comercials».
D'altra banda, durant el ple es va aprovar la Proposta d'aprovació de l'increment del 2,5% de l'any 2025 i d'un 1,5% per a l'any 2026 per les mesures urgents sobre retribucions en l'àmbit del sector públic.