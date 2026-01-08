SOSTENIBILITAT
Alcover crearà una plataforma per controlar la despesa d'aigua des de casa
El projecte també preveu renovar l’equipament per reduir les pèrdues per fuites
L’Ajuntament d’Alcover va començar aquesta setmana el procés de licitació d’un nou projecte per digitalitzar la gestió del cicle urbà de l’aigua del municipi. Un projecte que preveu la renovació i substitució de la totalitat dels comptadors de cada casa i empresa del municipi per comptadors baromètrics, que permetran per millorar l’eficiència del consum. La principal novetat és la creació d’un sistema municipal modernitzat, a través d’un sistema que permetrà als habitants i empresaris observar «en tot moment» el consum real per «tractar de reduir-lo», segons explicava l’alcalde d’Alcover, Robert Figueras.
El nou sistema, a més, permetrà identificar si existeixen fuites d’aigua en els sistemes d’abastiment de cada establiment o habitatge per detectar problemes. «Serà un sistema per detectar-ho molt abans del que ho fem avui», indicava el batlle, assegurant que actualment «fins que no passen dos o tres mesos i es fa la lectura del comptador, no es pot identificar si són fuites amagades a la instal·lació de la casa». El projecte tindrà un cost total de més de 606.486 euros, dividits en dos lots.
La nova plataforma també incorporarà «avisos» que permetrà a cada família gestionar l’aigua quan s’excedeixi en la despesa o perquè detecti les fuites per ella mateixa. «Serem molt més eficients amb el servei d’aigua i donarem un nou servei a la població», destacava Figueras.
L’actuació, d’acord amb el consistori, complementarà la renovació de la xarxa d’abastiment afectada pel fibrociment. A més, durant els últims mesos va dividir-se l’abastiment en sectors més petits per poder gestionar de manera més eficient l’aigua, que des de fa dècades necessitava una gestió integral i completa, dificultant els processos i les mesures sostenibles.
Innovació
El projecte preveu un termini d’execució de dos mesos i mig per a totes les actuacions, entre les quals destaquen la instal·lació de 8 nous comptadors sectorials i 20 noves vàlvules de seccionament per ajudar a detectar les fuites, a més de la renovació dels comptadors també a pous i entrades de dipòsits. En total, es preveu la retirada de 2.000 comptadors d’aigua antics, així com petites demolicions de paviment.
D’acord amb el consistori, les millores segueixen la línia de millora de la xarxa d’abastiment iniciada «en els darrers anys», i pretén completar-se a través de la modernització del sistema. Durant l’anàlisi de l’equipament actual, s’han detectat deficiències al parc de comptadors, que té més de 12 anys d’antiguitat i no compta amb un sistema de telelectura.
A més, en les reformes de sectorització de la xarxa, ja van instal·lar-se 7 comptadors nous i 7 vàlvules, tot i que no han estat suficients per a la gestió del sistema, que ara incorporarà la plataforma per millorar-ne l’eficiència. Els nous comptadors permetran analitzar a través de tecnologia de rastreig l’estat de tot el sistema d’aigües de la localitat, amb una digitalització pionera a la demarcació.