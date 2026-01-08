Naturalesa
Així estan els pantans de Tarragona després d’un desembre molt plujós: dades actualitzades
Durant el mes de desembre s’han registrat episodis de pluja intensa en diversos punts de la demarcació
Després d’un mes de desembre amb precipitacions per sobre de la mitjana i episodis de pluja intensa en diversos punts de la demarcació, els principals embassaments de la província de Tarragona mostren una recuperació desigual de les seves reserves hídriques.
L’estat dels pantans de Tarragona
En el cas del pantà de Riudecanyes, la millora és clara. Fa uns mesos, a mitjans d’octubre, l’embassament es trobava entorn del 33% de la seva capacitat, després d’haver perdut gairebé la meitat de l’aigua acumulada durant la primavera. Després de les pluges de desembre, el pantà ha pujat fins al 52,5%, amb 2,792 hectòmetres cúbics d’aigua.
L’evolució de l’embassament de Siurana ha estat més moderada. Després de l’estiu i l’inici de la tardor, el pantà va arribar a caure fins al voltant del 13,7% de la seva capacitat. Actualment, després de l’episodi de pluges, se situa al 17,9%, amb 2,146 hectòmetres cúbics, el que suposa una lleugera recuperació, insuficient ara per ara per revertir del tot una situació que continua sent delicada.
Molt diferent és la situació del pantà del Gaià, que continua pràcticament sota mínims. A la tardor ja es trobava en valors propers a l’1%, i les precipitacions de desembre no han tingut gaire impacte. De fet,
en aquests moments, l’embassament està al 0,85 % de la seva capacitat, amb 0,515 hectòmetres cúbics d’aigua, una xifra que confirma que la sequera continua molt present malgrat les pluges registrades a la demarcació.