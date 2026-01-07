Diari Més

Tarragona activa l’alerta per fortes ratxes de vent a partir d’aquesta tarda

Protecció Civil manté l’avís fins divendres a la tarda, amb alerta al Baix Penedès

El Meteocat preveu fred intens a la demarcació de Tarragona fins divendres

Rubén PizarroACNAgència de notícies

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d’alerta del Pla Especial d’Emergències per risc de vent (Ventcat) davant la previsió de fortes ventades que afectaran Tarragona a partir d’aquesta tarda i que es mantindran fins divendres a la tarda. El litoral i prelitoral tarragoní es troben entre les zones amb més probabilitat de superar ratxes de 72 km/h, amb una situació especialment adversa al Penedès.

Segons la previsió del Meteocat, durant la matinada de dijous el vent començarà a reforçar-se a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, amb cops forts de component oest. Al llarg del matí, el risc augmentarà i es preveu una elevada probabilitat de ratxes intenses tant al Camp de Tarragona com al Baix Penedès. Tot i una lleugera treva durant la tarda de dijous, el vent tornarà a intensificar-se al vespre.

Divendres, l’episodi de vent serà generalitzat i continuarà afectant amb força el litoral i prelitoral tarragoní. Davant d’aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la precaució en els desplaçaments, evitar activitats a l’exterior i assegurar elements susceptibles de caure o desprendre’s.

Paral·lelament, s’ha desactivat l’alerta pel fred intens a Catalunya, mentre que es manté en prealerta el pla per nevades al Pirineu, sense afectació directa al territori tarragoní.

