SOCIETAT
La nevada de dilluns beneficia els cultius del Camp de Tarragona i afecta els sembrats més joves
UP diu que caldria que fes més fred perquè els arbres «descansin» durant l'hivern i surtin amb «força» a la primavera
La nevada i glaçada que va enfarinar la Conca de Barberà i el Priorat aquest dilluns ha estat beneficiosa pels cultius llenyosos del Camp de Tarragona. En canvi, en el cas de l'horta i els sembrats més joves és possible que s'hagin cremat una "mica" per "l'excés" de fred.
Així ho ha assegurat el coordinador territorial del Camp de Tarragona d'Unió de Pagesos, Sergi Claramunt, que ha dit que la neu ha estat positiva pels conreus d'avellaners, ametllers, vinya o garrofers. «Necessitaríem molt més fred perquè l'arbre descansi durant l'hivern i surti amb força a la primavera», ha assegurat. Des del sindicat demanen preus justos per garantir la viabilitat de l'agricultura en una campanya que esperen que sigui bona després de les darreres pluges.
«La nevada no ens ha afectat, als cultius llenyosos els ha anat molt bé perquè necessitaríem molt més fred», ha asseverat Claramunt. Ha explicat que en indrets com Prades, on les temperatures van situar-se per sota dels zero graus, els camps de sembrats s'han vist afectats pel fred. «Si els sembrats eren recentment sortits, pot ser que els hagi rostit el fred», ha apuntat. Amb tot, ha subratllat que la neu és perfecta pels arbres. «La neu aporta molta aigua després i si a sobre queda, damunt de la terra, va desfent-se poquet a poquet i és humitat molt bona», ha indicat.
El coordinador territorial ha assenyalat que hauria de fer més fred a l'hivern per millorar la productivitat dels cultius i ha lamentat que s'aturi el país en episodis de nevades. «Ara, resulta que baixen dos dies sota zero- les temperatures- i tothom està escandalitzat; hi ha molts països que treballen, nevant, glaçant cada dia. Aquí, no hi estem acostumats i en fem un gra massa», ha manifestat.
Pel que fa a la campanya d'aquest any, Claramunt ha remarcat que ha plogut «bastant» aquest hivern, fet que, sosté, «no és massa normal». «Fa uns dies va ploure al voltant d'uns 75 litres d'aigua al Camp de Tarragona, a la meva zona de Vilallonga del Camp, i els avellaners necessiten unes 400 hores de fred durant l'hivern perquè descansin i surtin amb força a la primavera, pot ser una bona collita», ha apuntat. De fet, ha dit que si no és el cas, possiblement s'hauran d'arrencar els avellaners. «Si enguany no tenim una bona collita, potser hi haurà moltes finques que s'acabaran arrencant perquè aquest any s'estan donant les característiques de fred i aigua», ha comentat.
Respecte a la resta de cultius, el pagès ha lamentat que el preu de l'oli s'hagi reduït aquesta campanya, així com el de les garrofes. «Enguany, l'ametlla ha tingut uns bons preus, però potser l'any que ve siguin ruïnosos. La garrofa anava a 2 euros fa tres-quatre anys, ara la tenim a 35 cèntims», ha recordat. En aquest sentit, ha criticat que no se'ls pagui el que toca. «Sembla que hàgim de demanar caritat perquè ens paguin el producte al preu que toca. Després, et trobes que la gent va a comprar i et diuen que la fruita i la verdura és cara, però a nosaltres no ens paguen aquest preu. El problema és que hi ha molts intermediaris», ha etzibat.
UP dona suport a les accions de Revolta Pagesa
D'altra banda, Claramunt ha explicat que donen suport a les mobilitzacions organitzades per Revolta Pagesa per a aquest dijous contra el Tractat UE-Mercosur. «Hem dit als nostres afiliats que poden participar lliurement en la mobilització; fa 25 anys que treballem per Mercosur, sembla que no es faci res, però fa 25 anys que no s'ha firmat aquest tractat», ha dit. També ha recordat que Unió de Pagesos ha organitzat per al pròxim 19 de gener una cremada d'avellaners a Riudoms per denunciar la falta aigua al territori i demanar celeritat en les obres de la planta d'aigua regenerada de la depuradora de Reus.