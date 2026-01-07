Turisme
Els hotels de la demarcació de Tarragona concentren l'ocupació pel pont de Cap d'Any
L'Associació Hotelera detecta un increment del volum d'estades i un "lleu" augment dels preus mitjans per nit
Els hotels del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han concentrat bona part de l'ocupació durant el pont de Cap d'Any. Segons l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona (AEHT), durant aquest últim període festiu s'ha detectat un "increment notable" en el volum d'estades així com un "lleu augment" del preu mitjà per nit.
A la capital i al Tarragonès, apunten, l'ocupació ha rondat el 70% durant la setmana de Nadal i Sant Esteve i ha arribat a tocar el ple coincidint amb la nit de Cap d'Any. Xifres similars s'han registrat en comarques com la Conca de Barberà.
A Reus i el Baix Camp, l'ocupació mitjana va passar del 60% la primera setmana a prop del 90% la segona. També a l'Alt Camp i les Terres de l'Ebre.Pel que fa al Priorat, l'ocupació dels allotjaments turístics ha estat per sobre del 55%, superior a l'any anterior, amb una clara concentració durant les celebracions de Cap d'Any.
L'Associació interpreta que aquestes xifres confirmen la tendència de concentració de la demanda en dates molt concretes, especialment vinculades a celebracions i escapades curtes. Apunten, a més, que tant l'ocupació com el preu mitjà han augmentat respecte a l'any anterior, fet que permet compensar parcialment l'impacte de la temporada baixa immediatament posterior a les festes.
Segons han detallat, les dades procedeixen dels establiments representats per la Federació AEHT, que agrupa prop del 60% dels allotjaments del territori. Afegeixen que, majoritàriament, es tracta d'establiments oberts durant tot l'any.