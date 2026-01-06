Societat
Tarragona, la província catalana que menys gasta a la Loteria del Nen: repartirà 770 MEUR en premis
El primer premi és de 200.000 euros per dècim
La rifa de Reis d'aquest dimarts repartirà fins a 770 milions d'euros en premis. El sorteig començarà a les 12.00 hores i s'han emès 55 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, la mateixa xifra que l'any passat. Cada bitllet té un preu de 200 euros dividit en dècims de 20, que es poden adquirir per separat.
El primer premi és de 200.000 euros per dècim, mentre que el segon és de 75.000 euros i el tercer, de 25.000 euros. També hi ha premis menors, com 20 de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros i 5.000 de 400 euros, entre altres.Tot i que l'emissió total és de 1.100 milions d'euros, només se'n destina el 70% a premis.
Segons dades de Loteries i Apostes de l'Estat, Catalunya té consignats enguany 520.678 bitllets, la qual cosa suposa 104.135.600 euros i una mitjana de 12,96 euros per habitant. La mitjana estatal és de 18,77 euros per habitant. Pel que fa a demarcacions, Barcelona té consignats 373.879 bitllets (74.775.800 euros), seguida de Lleida amb 53.729 (10.745.800 euros), Girona amb 48.261 (9.652.200 euros) i Tarragona amb 44.809 (8.961.800 euros).
Es desconeixen encara les vendes d'aquest 2026, però l'any passat es van vendre 4.270.655 bitllets de la rifa a tot l'estat espanyol, 466.670 dels quals a Catalunya. Barcelona en va comprar 3.298.906 dècims (65.978.120 euros), a Lleida se'n van adquirir 484.710 (9.694.200 euros), 446.203 a Girona (8.924.060 euros) i 436.881 a Tarragona (8.737.620 euros). Això suposa una despesa per habitant d'11,18 euros a Barcelona, 21,49 a Lleida, 10,84 a Girona i 10,14 a Tarragona.
21,5 milions en impostos per a l'Estat
El sindicat de tècnics d'Hisenda Gestha ha estimat que l'Estat ingressarà uns 21,45 milions d'euros gràcies a aquest sorteig, sempre que no quedi algun dels grans premis sense guanyador. Si es compleixen aquests pronòstics, serien dos milions més que els que les arques estatals van aconseguir el 2025. Tributen els premis de 200.000 i 75.000 euros per dècim amb un gravamen del 20% a partir dels 40.000 euros. Això vol dir que una persona agraciada amb el tercer premi, de 25.000, no haurà de pagar impostos.