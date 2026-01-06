SOCIETAT
Els Reis d'Orient reparteixen felicitat a Cambrils després d’una nit màgica
Els infants del municipi han rebut a primera hora els presents demanats a les cartes reials per aquest 2026
Cambrils va viure aquest dimarts al matí una nova jornada màgica on els heralds, patges reials i els Reis d’Orient van tornar a repartir, un any més, els presents demanats a les cartes de desigs entregades a principis de gener. La Cavalcada, marcada pel fred i uns tímids flocs de neu, va acumular gent a la Rambla, lluny de la zona marítima, destacant des del consistori i les entitats organitzadores la disminució de la participació en la recollida de cartes anual.
«La Cavalcada va esperar fins a l’últim moment per la meteorologia i no es va arriscar des de l’administració, però tot va sortir bé», afirmava Alfred Sarrà, president de La Triple, associació d’antics alumnes de l’escola la Salle de Cambrils. Des de les 6 del matí d’aquest dimarts, les seves majestats i els seus acompanyants van repartir regals per més de 1.000 cases de la localitat, completant el treball prèviament fet durant la nit de Reis, després de la Cavalcada.
«La valoració és sempre positiva, la recollida de cartes del dia 2 de gener hi va haver molta gent», explicava Sarrà, que destacava que el més positiu, novament, va ser que «no hi hagués incidències». «Són situacions fortes, amb infants i requereixen seguretat», indicava el president. Després de la Cavalcada, l’equip dels Reis d’Orient va treballar per arribar a temps a totes les cases de Cambrils, gairebé fins a l’1.30 h de la matinada, iniciant el seu recorregut des del Pavelló Municipal de Cambrils.
«Creiem en la màgia de la nit de Reis, perquè tot i la meteorologia, va ser una nit fantàstica», explicava el responsable de La Triple, que fa 73 anys que continua activa durant les nits del 5 de gener al municipi.