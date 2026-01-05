Diari Més

VIDEOS: Les millors imatges de la nevada al Camp de Tarragona

Les xarxes s'han omplert de vídeos i instantànies de la neu procedent de la borrasca Francis

Imatge de la nevada a Vimbodí i Poblet.

Imatge de la nevada a Vimbodí i Poblet.ACN

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

La borrasca Francis ha fet que la neu hagi fet acte de presència al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Els ciutadans no han dubtat en capturar els primers flocs de neu en imatges i vídeos i compartir-los a les xarxes socials. 

Entre els municipis que s'han vist sorpresos per la neu hi ha Tarragona, Reus, la Canonja, Cambrils, Vila-seca, Torredembarra, el Morell, els Pallaresos, l'Espluga de Francolí,  Valls, Vallmoll, Tortosa, Flix, la Fatarella, entre d'altres.

Neva a Vila-seca
Montbrió de la Marca
