METEOROLOGIA
VIDEOS: Les millors imatges de la nevada al Camp de Tarragona
Les xarxes s'han omplert de vídeos i instantànies de la neu procedent de la borrasca Francis
La borrasca Francis ha fet que la neu hagi fet acte de presència al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Els ciutadans no han dubtat en capturar els primers flocs de neu en imatges i vídeos i compartir-los a les xarxes socials.
Entre els municipis que s'han vist sorpresos per la neu hi ha Tarragona, Reus, la Canonja, Cambrils, Vila-seca, Torredembarra, el Morell, els Pallaresos, l'Espluga de Francolí, Valls, Vallmoll, Tortosa, Flix, la Fatarella, entre d'altres.