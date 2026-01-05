SOSTENIBILITAT
El Tarragonès, tercera pitjor comarca de Catalunya en la gestió de recollida de residus selectiva
La Conca de Barberà se situa com la millor del territori amb un 75,86% de residus recollits
La demarcació de Tarragona se suma a l’avenç general de tota Catalunya en la recollida selectiva de residus durant els últims 25 anys. Entre l’any 2000 i l’any 2024, els municipis catalans han passat del 14% de residus recollits a gairebé un 50%, segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). En el cas del Camp de Tarragona, la comarca del Tarragonès se situa com la tercera amb pitjors percentatges del territori català, amb només el 39% dels residus recollits a través d’aquest servei, i com l’última a la llista de la província.
Tot i que l’avenç és positiu des d’inicis de segle, només dues de les comarques de la demarcació tarragonina superen la mitjana general del 2024, situada en el del 47,11%. La Conca de Barberà és posiciona com a líder del rànquing català amb un 75,64% dels residus recollits amb el mètode selectiu durant l’any passat, majoritàriament amb el servei Porta a Porta, segons dades de l’ARC.
Tot i això, noves dades actualitzades de l’últim trimestre del 2025 pel Consell de la Conca de Barberà confirmen el seu lideratge, que augmenta fins al 75,86% la seva recollida. En el cas de residus generat per habitants, però, ha augmentat respecte a els últims dos anys, amb l’1,53 quilos per habitant generats al dia, 0,8 quilos més que l’any 2024.
El Priorat se situa com la segona millor de la província de Tarragona, amb un 67,15% de residus recollits. El Baix Penedès (46,9%), el Baix Camp (45,26%) i l’Alt Camp (45%) les segueixen, sense arribar a la mitjana, però amb millores respecte a altres anys.
Millora en el reciclatge
A més, el reciclatge ha augmentat notablement arreu de la demarcació, concretament sobre la resta no separada, que va al contenidor gris, on l’any 2000 on només el 14% dels residus es reciclaven, respecte al 53,26% que actualment es porta a terme a Tarragona. Unes xifres reflectides en la generació de residus per habitant, que ha patit una reducció de més 210 quilos.