Meteorologia
Protecció Civil desactiva el pla Neucat però manté l'alerta per fred intens i vent fort
A la Conca de Barberà i a l'Alt Camp es van registrar ahir gruixos de neu d'entre 5 i 10 centímetres
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat el pla especial d’emergències per nevades a Catalunya (Neucat), un cop finalitzat l’episodi més intens de neu. Tot i això, ha avisat de la previsió de temperatures extremadament baixes els propers dies arreu del territori, amb risc de glaçades generalitzades i problemes de mobilitat per la formació de plaques de gel.
Paral·lelament, es manté en alerta el pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de ratxes molt fortes, especialment a l’Empordà, que també poden afectar el Pirineu i el Prepirineu. Protecció Civil demana extremar les precaucions.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s’han registrat gruixos de neu d’entre 5 i 10 centímetres a sectors de la Conca de Barberà, les Garrigues, l’Urgell, la Segarra, l’Anoia i l’Alt Camp, mentre que a la resta de la Catalunya central i Ponent els gruixos han estat inferiors. Encara poden produir-se algunes precipitacions residuals a comarques del Penedès i de la demarcació de Barcelona.
Es manté la previsió de fred intens, que s’estendrà a gairebé tot el territori i s’accentuarà a partir de dimecres, afectant especialment el centre del país, el litoral i el prelitoral. Es preveuen glaçades fortes a l’interior i febles o moderades al litoral, fet que pot afavorir la formació de plaques de gel a la calçada. Dotze municipis han activat els seus plans d’actuació municipals per risc de fred intens.
Pel que fa a les incidències, el telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a les 18.00 hores un total de 198 trucades relacionades amb la neu, que han generat 159 expedients, principalment per afectacions al trànsit a la Segarra, la Conca de Barberà i l’Anoia. Els Bombers de la Generalitat han mantingut rutes preventives fins a la normalització de la circulació, i els operatius extraordinaris s’han desactivat a les 19 hores.
D’altra banda, Protecció Civil manté en alerta el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de ratxes molt fortes a l’Empordà, que poden superar els 108 km/h, i que també poden afectar el Pirineu i el Prepirineu. El vent pot provocar el fenomen del torb, amb una reducció significativa de la visibilitat. Es recomana evitar zones boscoses, assegurar objectes a l’exterior i extremar la prudència tant a la carretera com en activitats a l’aire lliure.