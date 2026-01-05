NADAL
La nit de Reis torna a omplir avui els carrers del Camp de Tarragona
A Salou arribaran per mar a les 19 h i a Cambrils ho faran al Moll del Rec amb focs artificials
La nit més màgica de l’any es viu avui, 5 de gener, als principals municipis del Camp de Tarragona amb l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient, en un ampli ventall de cavalcades i activitats pensades per al públic familiar. Salou, Vila-seca, Cambrils, el Vendrell, la Pobla de Mafumet, Constantí, Falset i Montblanc concentren bona part de les propostes d’aquest vespre previ al dia de Reis, amb recorreguts urbans, espectacles i repartiment de regals.
A Salou, els Reis arribaran per mar a les 19.00 hores i iniciaran una cavalcada pels principals carrers del municipi, amb una pluja de caramels reforçada respecte a anys anteriors i amb un tram sense soroll pensat per a infants amb hipersensibilitat auditiva. La jornada culminarà a la Torre Vella amb una representació i el lliurament de regals.
A Vila-seca, l’arribada està prevista a partir de les 17.00 hores amb una cercavila fins al Castell, on tindrà lloc la salutació des del balcó. L’acte es podrà seguir en directe per TAC12 TV, també des de la Pineda i la Plana, on hi haurà cavalcades pròpies i repartiment de regals.
A Cambrils, l’arribada dels Reis es farà al Moll del Rec a les 19.00 hores, precedida d’animació i focs artificials, i amb un recorregut que culminarà a la plaça de l’Ajuntament amb xocolatada i recollida de cartes.
A la Pobla de Mafumet, la cavalcada començarà a les 18.00 hores i, tot seguit, Ses Majestats repartiran regals i caramels per totes les llars del municipi. El recorregut es pot consultar en aquest enllaç: https://goo.su/WjE10. A Constantí es viurà la cavalcada a partir de les 17.30 hores, amb entrega de regals al pavelló poliesportiu.
Al Priorat, Falset acollirà la cavalcada a partir de les 19.30 hores, després d’un taller familiar, amb arribada a la plaça de la Quartera, mentre que a Montblanc la rua començarà a les 18.00 hores amb recorregut pel nucli emmurallat i rebuda final a la plaça Major. Demà, 6 de gener, els Reis completaran la seva visita repartint regals a les llars, posant el punt final a les celebracions nadalenques.
La cavalcada del centenari
Al Vendrell, la Diada de Reis d’enguany tindrà un caràcter especial, ja que avui celebrarà el seu centenari. La primera documentada al municipi data del 1926 i, per commemorar l’efemèride, s’han programat actes i una exposició que repassa els moments més significatius de la seva història. Ses Majestats arribaran als barris marítims a partir de les 15.45 hores i, a les 18.00 hores, començarà la cavalcada des de la zona escolar, amb recorregut a peu fins a la plaça Vella, on tindrà lloc l’adoració de l’Infant Jesús abans del repartiment de joguines.